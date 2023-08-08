РЭО вложится в строительство КПО в Чукотском автономном округе

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в июле 2023 года правительство Чукотки и «Концессионная компания „Билибино“, выступающая в качестве инвестора, заключили концессию по созданию комплексного объекта по обращению с отходами в регионе. Проект оценивается в 585 миллионов рублей. При этом более 500 миллионов, то есть до 95 процентов от общего объема финансирования, готов предоставить РЭО за счет размещения облигаций компании, пишет transsibinfo.com.
Годовая мощность чукотского КПО составит три с половиной тысячи тонн. Объект построят в городе Билибино. По плану запустят КПО в 2025 году. Об этом рассказал заместитель генерального директора ППК «РЭО» Сергей Королев. Он отметил, что проектирование объекта начнется уже в ближайшее время.
Напомним, что на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в июне 2023 года, Российский экологический оператор и Чукотский автономный округ подписали договор о сотрудничестве в сфере развития системы обращения с отходами. Одним из направлений такого сотрудничества является возведение на территории автономного округа необходимой инфраструктуры.