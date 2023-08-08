РЭО вложится в строительство КПО в Чукотском автономном округе

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в июле 2023 года правительство Чукотки и «Концессионная компания „Билибино“, выступающая в качестве инвестора, заключили концессию по созданию комплексного объекта по обращению с отходами в регионе. Проект оценивается в 585 миллионов рублей. При этом более 500 миллионов, то есть до 95 процентов от общего объема финансирования, готов предоставить РЭО за счет размещения облигаций компании, пишет transsibinfo.com.