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Работники органов опеки в Новосибирске изъяли детей после побоев в лифте

8 августа 2023, 06:41
В Новосибирске в одном из домов на улице Мясниковой произошел случай, связанный с избиением ребенка в лифте.

В результате этого инцидента дети многодетной жительницы были отняты. Информация о произошедшем поступила от источника, который поделился ею с Сиб.фм, пишет Pravda.Ru.

По словам журналиста Сиб.фм, дети спокойно реагируют на происходящее и не показывают признаков страха или плача. Они не пытаются вернуться назад.

Текущая ситуация находится под прокурорским наблюдением и контролем органов опеки, сообщает источник издания. Однако не указано, на какой срок дети были отделены от семьи.

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