Работники органов опеки в Новосибирске изъяли детей после побоев в лифте

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В результате этого инцидента дети многодетной жительницы были отняты. Информация о произошедшем поступила от источника, который поделился ею с Сиб.фм, пишет Pravda.Ru.
По словам журналиста Сиб.фм, дети спокойно реагируют на происходящее и не показывают признаков страха или плача. Они не пытаются вернуться назад.
Текущая ситуация находится под прокурорским наблюдением и контролем органов опеки, сообщает источник издания. Однако не указано, на какой срок дети были отделены от семьи.