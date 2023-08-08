Пьяный житель Омской области с ножом накинулся на сотрудников ГИБДД

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
По версии следствия, утром 14 июля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Hyundai», которым управлял нетрезвый 46-летний местный житель. Во время составления протокола мужчина начал угрожать работникам полиции, достал нож и стал размахивать им, но его действия были остановлены.
По факту происшествия следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). За преступление по этой статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Сейчас проводятся допросы сотрудников ГИБДД, свидетелей и уточнение всех деталей произошедшего. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде до выяснения всех обстоятельств.