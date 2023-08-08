Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Изображение материала

Пьяный житель Омской области с ножом накинулся на сотрудников ГИБДД

8 августа 2023, 08:41
Фото: 1MI
Иллюстрация
В Таре возбуждено уголовное дело об угрозе насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, утром 14 июля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Hyundai», которым управлял нетрезвый 46-летний местный житель. Во время составления протокола мужчина начал угрожать работникам полиции, достал нож и стал размахивать им, но его действия были остановлены.

По факту происшествия следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). За преступление по этой статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Видео: Следком Омской области

Сейчас проводятся допросы сотрудников ГИБДД, свидетелей и уточнение всех деталей произошедшего. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде до выяснения всех обстоятельств.

Причинил боль. Омича будут судить за нападение на полицейского
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Насилие#Региональные органы власти#Представитель#Омская область#Омск#Угроза#Нож#Нападение#Водитель#Пьяный водитель#Нетрезвый водитель#Видео
Подпишитесь
В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса
Сегодня, 04:24
Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой
Сегодня, 05:49
«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки
Сегодня, 05:54
Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка
Сегодня, 06:53
Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет
Сегодня, 07:33
Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста
Сегодня, 06:02