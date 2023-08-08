Пьяный житель Омской области с ножом накинулся на сотрудников ГИБДД

По версии следствия, утром 14 июля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Hyundai», которым управлял нетрезвый 46-летний местный житель. Во время составления протокола мужчина начал угрожать работникам полиции, достал нож и стал размахивать им, но его действия были остановлены.