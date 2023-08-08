Превращение человека в маньяка: ключевые черты процесса

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По словам Боголепова, основной фактор, который приводит к формированию человека в маньяка, заключается в особых психологических потребностях, влияющих на его поведение, пишет Pravda.Ru.
Интересно, что строение мозга у маньяков не отличается от обычного. Даже с использованием методов рентгеновской и магнитно-резонансной томографии невозможно обнаружить аномалии, которые делают из человека злодея.
Боголепов указывает на то, что среди маньяков есть группа людей, которые испытывают желание контролировать окружающих. Важно отметить, что эти индивидуумы обладают низкой способностью к эмпатии, их действия не зависят от размышлений.
«Они получают удовольствие от того, что могут подчинять других. Власть, которую они получают над окружающими, приносит им настоящий кайф», — подчеркивает Боголепов.