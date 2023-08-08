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Правительство России расселит 442 жителя Омской области из аварийного жилья

8 августа 2023, 09:05
Фото: 1MI
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Омская область вошла в число трех регионов, в которых Правительство РФ профинансирует расселение аварийной недвижимости.

Помимо Омской области финансирование получили Саратовская и Московская. Так в Саратовскую область направлено 500 млн рублей на расселение 325 жителей непригодного жилья в городе Энгельс.

Омская и Московская области разделят между собой 1,8 млрд рублей. Эти деньги пойдут на расселение домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, сообщают в пресс-службе Правительства России.

Финансирование поможет переселить в новые квартиры 442 омича и сократить количество непригодной для жизни недвижимости почти на 8 тысяч кв. м.

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#Анастасия Баянова#Россия#Омск#Омская область#Правительство#Правительство РФ#Постановление правительства РФ#Аварийное жилье#Аварийные дома#Аварийный дом#Аварийное здание#Жилье#Жилье55#Квартира#Квартиры
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