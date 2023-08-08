Правительство России расселит 442 жителя Омской области из аварийного жилья

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Помимо Омской области финансирование получили Саратовская и Московская. Так в Саратовскую область направлено 500 млн рублей на расселение 325 жителей непригодного жилья в городе Энгельс.
Омская и Московская области разделят между собой 1,8 млрд рублей. Эти деньги пойдут на расселение домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, сообщают в пресс-службе Правительства России.
Финансирование поможет переселить в новые квартиры 442 омича и сократить количество непригодной для жизни недвижимости почти на 8 тысяч кв. м.