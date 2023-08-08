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Повышение акцизов на сигареты и вейпы: решение Минздрава РФ

8 августа 2023, 07:50
Министерство здравоохранения Российской Федерации выразило поддержку идеи о повышении налогов на табачную продукцию, стоимость которой превышает 200 рублей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в интервью газете «Ведомости».

Согласно стратегии по укреплению здоровья нации и улучшению экологической обстановки, с 2024 года будет произведена индексация налоговых ставок на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили. Повышение налогов на табачную продукцию, такую как сигареты и вейпы, будет способствовать улучшению общественного здоровья и снижению потребления вредных веществ, пишет Pravda.Ru.

Алексей Кузнецов подчеркнул, что Министерство здравоохранения РФ одобрило предложенный Минфином подход к повышению налогов на табачную продукцию. Согласно этому подходу, налоги будут увеличиваться для продукции, стоимость которой превышает 200 рублей за штуку. Особое внимание будет уделено сигарам, их ставка налога будет повышена на 30%.

Помощник министра отметил, что повышение цен на табачную продукцию способствует сокращению потребления табака, что в свою очередь положительно сказывается на общественном здоровье. Дополнительные доходы от налогов также планируется использовать для финансирования программы по борьбе с гепатитом С. Это важный шаг в обеспечении медицинских потребностей населения и улучшении качества жизни.

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