Повышение акцизов на сигареты и вейпы: решение Минздрава РФ

Помощник министра отметил, что повышение цен на табачную продукцию способствует сокращению потребления табака, что в свою очередь положительно сказывается на общественном здоровье. Дополнительные доходы от налогов также планируется использовать для финансирования программы по борьбе с гепатитом С. Это важный шаг в обеспечении медицинских потребностей населения и улучшении качества жизни.