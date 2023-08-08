Почему в жару повышается артериальное давление: объяснение кардиолога

Сгущение крови препятствует нормальной доставке кислорода, питательных веществ, витаминов и микроэлементов ко всем органам и системам. В первую очередь от этого страдают мозг и сердце — миокард. Таким образом, нарушается работа сердца, а текучесть крови ухудшается. Сердцу приходится затрачивать больше энергии, чтобы проталкивать кровь через сосуды и капилляры. В результате возникает повышение артериального давления.