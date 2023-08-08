Почему в жару повышается артериальное давление: объяснение кардиолога

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В такие дни человек теряет большое количество жидкости через пот и дыхание, пишет Pravda.Ru. При повышенной температуре окружающей среды потеря жидкости усиливается, а объем жидкой части крови — плазмы — резко уменьшается. Это приводит к загустению крови, то есть сохраняется количество клеток, однако снижается объем жидкости.
Сгущение крови препятствует нормальной доставке кислорода, питательных веществ, витаминов и микроэлементов ко всем органам и системам. В первую очередь от этого страдают мозг и сердце — миокард. Таким образом, нарушается работа сердца, а текучесть крови ухудшается. Сердцу приходится затрачивать больше энергии, чтобы проталкивать кровь через сосуды и капилляры. В результате возникает повышение артериального давления.
Таким образом, в жару происходит взаимосвязь между потерей жидкости, сгущением крови и ухудшением работы сердца, что приводит к повышению давления и росту числа сердечно-сосудистых заболеваний.