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Published Сегодня, 07:34

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Почему в жару повышается артериальное давление: объяснение кардиолога

8 августа 2023, 07:34
Кардиолог Владимир Хорошев, военный медик, сердечно-сосудистый хирург, в интервью Pravda.Ru рассказал о том, почему в жаркую погоду возрастает давление и увеличивается количество случаев инфарктов и инсультов.

В такие дни человек теряет большое количество жидкости через пот и дыхание, пишет Pravda.Ru. При повышенной температуре окружающей среды потеря жидкости усиливается, а объем жидкой части крови — плазмы — резко уменьшается. Это приводит к загустению крови, то есть сохраняется количество клеток, однако снижается объем жидкости.

Сгущение крови препятствует нормальной доставке кислорода, питательных веществ, витаминов и микроэлементов ко всем органам и системам. В первую очередь от этого страдают мозг и сердце — миокард. Таким образом, нарушается работа сердца, а текучесть крови ухудшается. Сердцу приходится затрачивать больше энергии, чтобы проталкивать кровь через сосуды и капилляры. В результате возникает повышение артериального давления.

Таким образом, в жару происходит взаимосвязь между потерей жидкости, сгущением крови и ухудшением работы сердца, что приводит к повышению давления и росту числа сердечно-сосудистых заболеваний.

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