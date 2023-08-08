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Posted Сегодня, 14:40

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Победа «Авангарда», бесплатный концерт и вырубленный лес. Омск сегодня

8 августа 2023, 14:40
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский «Авангард» на турнире в Сочи уверенно разобрался с «Адмиралом»

Сегодня в Сочи на турнире Sochi Hockey Open омский «Авангард» провел заключительный матч. В соперниках у «ястребов» бал «Адмирал» из Владивостока. Матч начался ровно, стабильно, с парочкой острых моментов у ворот одной и второй команды. «Авангард», правда, смотрелся быстрее и бодрее и раз за разом нагружал работой вратаря «Адмирала» Никиту Серебрякова. Однако и «моряки» весьма прилично огрызались. За семь минут с небольшим до финальной сирены Денис Голубев из «Адмирала» отправился отбывать штраф, во время которого «Авангард» удвоил свое преимущество. Итог: 5-2.

Омский «Авангард» на турнире в Сочи уверенно разобрался с «Адмиралом»
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Новость №2. Группа Artik & Asti выступит с бесплатным концертом на «ШтормFest» в Омске

В ближайшую субботу, 12 августа, в Омске пройдет фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest-2023». Стало известно, что на мероприятии побывают звездные гости. Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, на фестиваль пригласили известную поп-группу Artik & Asti. Спортивный праздник и бесплатный концерт состоятся на Соборной площади. Омичей будут ждать на площадке с 16:00 до 21:00. Звезды российской эстрады выступят в конце фестиваля, концерт начнется в 20:00.

Группа Artik & Asti выступит с бесплатным концертом на «ШтормFest» в Омске
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Новость №3. В Омской области глава поселения почти на миллион вырубил сосновый лес

Сегодня в пресс-службе прокуратуры рассказали об утвержденном обвинительном заключении по уголовному делу в отношении главы Большетавинского сельского поселения. Его обвинили в незаконной вырубке в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). По версии следствия, с марта по сентябрь прошлого года глава поселения вырубил четыре березы и 63 сосны на территории Усть-Ишимского сельского участкового лесничества. Из-за его действий государство получило ущерб на сумму больше 971 тыс рублей.

В Омской области глава поселения почти на миллион вырубил сосновый лес
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#Анастасия Баянова#Итоги дня#Омск#Омская область
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