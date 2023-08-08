Победа «Авангарда», бесплатный концерт и вырубленный лес. Омск сегодня

Сегодня в Сочи на турнире Sochi Hockey Open омский «Авангард» провел заключительный матч. В соперниках у «ястребов» бал «Адмирал» из Владивостока. Матч начался ровно, стабильно, с парочкой острых моментов у ворот одной и второй команды. «Авангард», правда, смотрелся быстрее и бодрее и раз за разом нагружал работой вратаря «Адмирала» Никиту Серебрякова. Однако и «моряки» весьма прилично огрызались. За семь минут с небольшим до финальной сирены Денис Голубев из «Адмирала» отправился отбывать штраф, во время которого «Авангард» удвоил свое преимущество. Итог: 5-2.