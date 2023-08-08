По поручению Хоценко в омских парках начали работать комплексы диагностики здоровья

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Омичи могут пройти бесплатное экспресс-обследование здоровья в городских парках. Мобильные медпункты начали работать по распоряжению врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.
Комплексы расположены возле танцевальной площадки в Советском парке, возле центрального входа в парке 30-летия ВЛКСМ, в конце аллеи молодой семьи на «Зеленом острове», на площадке у фонтана на бульваре Победы и напротив главного входа в «Мегу».
В медицинских пунктах работаю врачи терапевты, медсестры и регистраторы. Обратится за помощью может любой омич старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и полис.
В мобильном пункте можно узнать уровень сахара в крови, пройти диагностику на уровень тревожности и депрессивности, измерить давление, проверить насыщенность крови кислородом, взвесится, измерить рост, узнать индекс массы тела.
«Здесь могут измерить артериальное давление и оценить риск возникновения инфаркта, инсульта и даже смерти от сердечно-сосудистых патологий в ближайшие десять лет по шкале SCORE», — рассказали в правительстве Омской области.
Терапевт даст консультацию по результатам экспресс-тестирования.
График работы пунктов: