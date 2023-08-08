По поручению Хоценко в омских парках начали работать комплексы диагностики здоровья

Комплексы расположены возле танцевальной площадки в Советском парке, возле центрального входа в парке 30-летия ВЛКСМ, в конце аллеи молодой семьи на «Зеленом острове», на площадке у фонтана на бульваре Победы и напротив главного входа в «Мегу».