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По поручению Хоценко в омских парках начали работать комплексы диагностики здоровья

8 августа 2023, 07:57
Фото: 1MI
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В них можно бесплатно пройти экспресс-обследование.

Омичи могут пройти бесплатное экспресс-обследование здоровья в городских парках. Мобильные медпункты начали работать по распоряжению врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Комплексы расположены возле танцевальной площадки в Советском парке, возле центрального входа в парке 30-летия ВЛКСМ, в конце аллеи молодой семьи на «Зеленом острове», на площадке у фонтана на бульваре Победы и напротив главного входа в «Мегу».

В медицинских пунктах работаю врачи терапевты, медсестры и регистраторы. Обратится за помощью может любой омич старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

В мобильном пункте можно узнать уровень сахара в крови, пройти диагностику на уровень тревожности и депрессивности, измерить давление, проверить насыщенность крови кислородом, взвесится, измерить рост, узнать индекс массы тела.

«Здесь могут измерить артериальное давление и оценить риск возникновения инфаркта, инсульта и даже смерти от сердечно-сосудистых патологий в ближайшие десять лет по шкале SCORE», — рассказали в правительстве Омской области.

Терапевт даст консультацию по результатам экспресс-тестирования.

График работы пунктов:

  • с понедельника по четверг — с 14:00 до 20:00;
  • по пятницам с 12:00 до 20:00;
  • выходные и праздничные дни с 10:00 до 20:00.
#Евгений Игишев#Здоровье#Медицина#Парки#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Общество#Омск#Омская область
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