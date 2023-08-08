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Омич незаконно забрал сына у бывшей супруги. Дело проконтролирует Бастрыкин

8 августа 2023, 06:47
Фото: 1MI
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Омич вопреки решению суда забрал 3-летнего сына у бывшей жены

Женщина также воспитывает еще троих детей.

Глава СК России поручил проверить факт нарушения прав ребенка в Омской области, сообщили сегодня, 8 августа, в региональном следкоме.

О ситуации мать четверых детей рассказала в одной из программ федерального телевидения. Со слов женщины, суд постановил оставить детей с ней, но бывший муж забрал у омички 3-летнего мальчика. Следователи проверят данные.

Александр Бастрыкин поручил омскому следкому доложить о результатах проверки.

Ранее главный следователь России также затребовал доклад о результатах проверки аварийного дома, в котором обвалился потолок. Жильцы в настоящее время ждут расселения.

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#Евгений Игишев#Александр Бастрыкин#Несовершеннолетние дети#Дети#Следком#Многодетная семья#Омск#Омская область#Происшествия#Проверка
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