Омич незаконно забрал сына у бывшей супруги. Дело проконтролирует Бастрыкин

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Глава СК России поручил проверить факт нарушения прав ребенка в Омской области, сообщили сегодня, 8 августа, в региональном следкоме.
О ситуации мать четверых детей рассказала в одной из программ федерального телевидения. Со слов женщины, суд постановил оставить детей с ней, но бывший муж забрал у омички 3-летнего мальчика. Следователи проверят данные.
Александр Бастрыкин поручил омскому следкому доложить о результатах проверки.
Ранее главный следователь России также затребовал доклад о результатах проверки аварийного дома, в котором обвалился потолок. Жильцы в настоящее время ждут расселения.