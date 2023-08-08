Нападающий омского «Авангарда» Венгрыжановский рассказал об ошибках в игре со Сборной

Posted Сегодня, 21:16
Published Сегодня, 21:16
Modified Сегодня, 21:16
Updated Сегодня, 21:16
Нападающий омского «Авангарда» Денис Венгрыжановский прокомментировал проигрыш Сборной России на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.
«Я бы не сказал, что нам чего-то не хватило до победы. Было много удалений, вот это нас и подвело. А так все было хорошо, и молодые себя отлично показали по игре. Все выкладывались, старались и бились за команду», — пояснили Венгрыжановский.
В сегодняшнем матче на счету хоккеиста две забитые шайбы и голевая передача. В обоих случаях Венгрыжановский сравнивал счет и возвращал «ястребов» в игру.
Напомним, победитель этой встречи был выявлен только в серии послематчевых буллитов.