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Posted 7 августа 2023, 21:16

Published 7 августа 2023, 21:16

Modified 7 августа 2023, 21:16

Updated 7 августа 2023, 21:16

В матче со Сборной России нападающий заработал 3 очка

Нападающий омского «Авангарда» Венгрыжановский рассказал об ошибках в игре со Сборной

7 августа 2023, 21:16
Фото: ХК Авангард
В матче со Сборной России нападающий заработал 3 очка
В этом матче хоккеист оформил дубль и дважды возвращал «ястребов» в игру.

Нападающий омского «Авангарда» Денис Венгрыжановский прокомментировал проигрыш Сборной России на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.

«Я бы не сказал, что нам чего-то не хватило до победы. Было много удалений, вот это нас и подвело. А так все было хорошо, и молодые себя отлично показали по игре. Все выкладывались, старались и бились за команду», — пояснили Венгрыжановский.

В сегодняшнем матче на счету хоккеиста две забитые шайбы и голевая передача. В обоих случаях Венгрыжановский сравнивал счет и возвращал «ястребов» в игру.

Напомним, победитель этой встречи был выявлен только в серии послематчевых буллитов.

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