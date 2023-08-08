Косметолог рассказала о плюсах и минусах масла для загара

Самые эффективные фильтры для борьбы с лучами UVA и UVB — это физические фильтры, такие как диоксид титана и оксид цинка. Они нерастворимы в маслах, поэтому используются только в солнцезащитных кремах и эмульсиях. Химические фильтры, которые используются в маслах, недолговечны и нужно обновлять каждые 60-120 минут.