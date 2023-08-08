Косметолог рассказала о плюсах и минусах масла для загара

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Обычно эти продукты основаны на растительных маслах или минеральном масле с добавлением натуральных растительных масел и иногда спирта — для улучшения текстуры и снижения жирности, рассказала молекулярный биолог, косметолог Юлия Дробышева.
Работа масла для загара заключается в ускорении бронзирования кожи. Оно содержит вещества, которые стимулируют производство меланина — пигмента, придающего коже загар. Кроме того, масло содержит витамины и антиоксиданты, которые защищают кожу от повреждений и предотвращают старение, пишет Pravda.Ru.
Масло для загара имеет следующие преимущества: оно помогает восстановить естественный уровень увлажнения кожи, защищает от пересыхания и остается на коже дольше благодаря своей водостойкости. Загар, получаемый при использовании такого масла, более равномерный, насыщенный и сохраняется дольше.
Важно отметить, что все натуральные растительные масла имеют естественную солнечную защиту уровня 5 SPF и выше. Производители добавляют в масла для загара УФ-фильтры, которые блокируют ультрафиолетовое излучение UVA/UVB в указанных диапазонах.
Однако следует помнить, что высокий уровень защиты может создавать ложное ощущение безопасности. Масло для загара следует использовать на уже загоревшей коже для защиты от фотоповреждений на глубоком уровне. Оно не может заменить солнцезащитный крем, так как не обеспечивает достаточной защиты от ультрафиолетовых лучей.
Самые эффективные фильтры для борьбы с лучами UVA и UVB — это физические фильтры, такие как диоксид титана и оксид цинка. Они нерастворимы в маслах, поэтому используются только в солнцезащитных кремах и эмульсиях. Химические фильтры, которые используются в маслах, недолговечны и нужно обновлять каждые 60-120 минут.
Также стоит учитывать, что капля воды на теле притягивает и усиливает солнечные лучи. То же самое происходит и с маслом для загара, поэтому есть риск получить солнечный ожог. Рекомендуется использовать масло для усиления уже имеющегося загара и сохранения защиты от фотоповреждений. Особенно важно избегать солнечных лучей в часы наибольшей активности.