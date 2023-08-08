Контракт расторгают. Подрядчик сорвал сроки реконструкции троллейбусного депо в Омске

В итоге с подрядчиком решили прекратить сотрудничество. Фирме «Хатман групп» предстоит вернуть ранее полученный авансовый платеж. Если она откажется делать это добровольно, депстрой обратится в суд. Также в отношении подрядчика собираются подать исковое заявление с требованием выплаты неустоек за просрочку исполнения обязательств по контракту.