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Контракт расторгают. Подрядчик сорвал сроки реконструкции троллейбусного депо в Омске

8 августа 2023, 11:20
Фото: 1MI
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В Омске депстрой расторг контракт со строителями троллейбусного депо на Ватутина

Депстрою предстоит искать нового подрядчика, а сроки реконструкции могут продлить на 2024 год.

В администрации Омска сообщили о расторжении в одностороннем порядке контракта с подрядчиком реконструкции троллейбусного депо на Ватутина — ООО «Хатман Групп» из подмосковных Химок.

Компания не предоставила вовремя в депстрой техническую документацию и результаты инженерных изысканий, нарушив тем самым установленные контрактом сроки.

28 июля к тому же проект реконструкции троллейбусного депо получил отрицательное заключение госэкспертизы, о чем Город55 писал ранее. В нем содержалось множество замечаний к выполненным работам.

В итоге с подрядчиком решили прекратить сотрудничество. Фирме «Хатман групп» предстоит вернуть ранее полученный авансовый платеж. Если она откажется делать это добровольно, депстрой обратится в суд. Также в отношении подрядчика собираются подать исковое заявление с требованием выплаты неустоек за просрочку исполнения обязательств по контракту.

Напомним, что расторжением контракта компании из подмосковных Химок грозили еще в марте 2023 года. Тогда подрядчик рассчитывал увеличить финансирование работ с 295 млн до 506 млн рублей.

Если изначально реконструкцию троллейбусного депо на Ватутина планировали завершить до 15 декабря 2023 года, то теперь из-за расторгнутого контракта рассматривают возможность продлить срок реконструкции объекта на 2024 год.

Омский депстрой не исключает расторжения контракта со строителями троллейбусного депо
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#Троллейбусное депо#Департамент строительства#Расторжение контракта#Подрядчик#Реконструкция#Город#Общество#Строительство#Новости#Омск#Юлия Истомина
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