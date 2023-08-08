Контракт расторгают. Подрядчик сорвал сроки реконструкции троллейбусного депо в Омске

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В администрации Омска сообщили о расторжении в одностороннем порядке контракта с подрядчиком реконструкции троллейбусного депо на Ватутина — ООО «Хатман Групп» из подмосковных Химок.
Компания не предоставила вовремя в депстрой техническую документацию и результаты инженерных изысканий, нарушив тем самым установленные контрактом сроки.
28 июля к тому же проект реконструкции троллейбусного депо получил отрицательное заключение госэкспертизы, о чем Город55 писал ранее. В нем содержалось множество замечаний к выполненным работам.
В итоге с подрядчиком решили прекратить сотрудничество. Фирме «Хатман групп» предстоит вернуть ранее полученный авансовый платеж. Если она откажется делать это добровольно, депстрой обратится в суд. Также в отношении подрядчика собираются подать исковое заявление с требованием выплаты неустоек за просрочку исполнения обязательств по контракту.
Напомним, что расторжением контракта компании из подмосковных Химок грозили еще в марте 2023 года. Тогда подрядчик рассчитывал увеличить финансирование работ с 295 млн до 506 млн рублей.
Если изначально реконструкцию троллейбусного депо на Ватутина планировали завершить до 15 декабря 2023 года, то теперь из-за расторгнутого контракта рассматривают возможность продлить срок реконструкции объекта на 2024 год.