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Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов о турнире в Сочи: «Работы не початый край»

8 августа 2023, 17:18
Фото: ХК Авангард
Капитан Авангарда пообещал работу над ошибками
По заверениям хоккеиста, исправлять ошибки и впитывать систему тренера команда будет вплоть до игр на вылет.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил выступление команды на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.

«Турнир и результат оцениваю 50 на 50, — две хорошие игры, две плохие. Но, в принципе, мы знаем, как играть, как работать дальше. Будем продолжать и дальше впитывать систему тренера. Видно, что если мы ее выполняем, то у нас все хорошо, нет — есть проблемы. Так что будем работать, время еще есть. На следующем турнире можно будет уже четко и более концентрировано действовать», — уверен Дамир Шарипзянов.

Оценил капитан «ястребов» и выступление молодых хоккеистов, один из которых, — Глеб Трикозов сегодня оформил дубль в игре с «Адмиралом».

«Молодежь молодцы, — не потерялись, хорошо сыграли. Думаю, что им дадут шанс и на следующем турнире, и по сезону их будут подключать. Они уже близки, они не боятся. Они молодцы, хотя могут и лучше», — считает Шарипзянов.

Одной из проблем «Авангарда» на этом сезоне стали удаления, но тут, по мнению хоккеиста, вмешались новые правила КХЛ.

«По удалениям так заложено, да и судьи сейчас прощупывают эту грань. Каждое лето добавляются новые штрафы, потому сейчас с этим строго, по ходу Чемпионата будет легче. Но все равно защитникам становится все труднее и труднее. В этом году, практически, нельзя трогать нападающего, когда ты находишься близко к нему. Будем справляться с этим и привыкать», — посетовал капитан.

Обозначил Шарипзянов и некоторые моменты, в которых еще предстолит добавлять и добавлять.

«Много чего еще предстоит доработать, — игра под воротами, выходы из зоны, игра под своими воротами. Словом, еще много в чем мы должны и можем добавить, — в большинстве, в меньшинстве есть моменты для доработки. В общем работы непочатый край. И делать это мы будем и сейчас. и в сентябре, и в октябре, и вплоть до марта, — до игр на вылет, когда уже не будет права на ошибку», — объяснили Дамир Шарипзянов.

Напомним, на турнире в Сочи «Авангард» одолел СКА и «адмирал», но уступил ХК «Сочи» и Сборной России.

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