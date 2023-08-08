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Posted 8 августа 2023, 06:02

Published 8 августа 2023, 06:02

Modified 8 августа 2023, 06:04

Updated 8 августа 2023, 06:04

В Омске задержали террориста при попытке выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам

Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста

8 августа 2023, 06:02
Фото: УФСБ России по Омской области

В Омске задержали террориста при попытке выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам

На время следствия мужчину заключили под стражу.

В Омске сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, подозреваемого в пособничестве террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.

Мужчина планировал выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам. Как рассказали в региональном УФСБ, подозреваемый оказывал финансовую помощь международной террористической организации. Задержанный изучал пособия по тактической подготовке и минно-взрывному делу, а также вербовал своих знакомых для поездки в Сирию для участия в боевых действиях.

На мужчину завели уголовное дело по статьям «Финансирование террористической деятельности» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». На время следствия фигуранта отправили в СИЗО.

Весной в Омске задержали пособника террористов, который помогал собирать деньги для боевиков. Подозреваемый также собирался уехать в Сирию для участия в боевых действиях.

В Омске задержали пособника террористов, который помогал собирать деньги для боевиков
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#Евгений Игишев#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#ФСБ#Терроризм#Сирия
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