Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста

Мужчина планировал выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам. Как рассказали в региональном УФСБ, подозреваемый оказывал финансовую помощь международной террористической организации. Задержанный изучал пособия по тактической подготовке и минно-взрывному делу, а также вербовал своих знакомых для поездки в Сирию для участия в боевых действиях.