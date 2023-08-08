Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста

Posted 8 августа 2023, 06:02
Published 8 августа 2023, 06:02
Modified 8 августа 2023, 06:04
Updated 8 августа 2023, 06:04
В Омске сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, подозреваемого в пособничестве террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.
Мужчина планировал выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам. Как рассказали в региональном УФСБ, подозреваемый оказывал финансовую помощь международной террористической организации. Задержанный изучал пособия по тактической подготовке и минно-взрывному делу, а также вербовал своих знакомых для поездки в Сирию для участия в боевых действиях.
На мужчину завели уголовное дело по статьям «Финансирование террористической деятельности» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». На время следствия фигуранта отправили в СИЗО.
Весной в Омске задержали пособника террористов, который помогал собирать деньги для боевиков. Подозреваемый также собирался уехать в Сирию для участия в боевых действиях.