Изменчивость спроса и сезонности: почему цены на индейку растут

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
По данным источника, увеличение издержек на транспортировку, упаковку, а также ожесточенная конкуренция за рабочую силу стали основными факторами, способствующими подорожанию птицеводческих продуктов, пишет Общественная служба новостей.
В пределах министерства также подчеркнули, что потребление индейки в России продолжает расти.
Кроме того, было отмечено, что отечественное производство индейки демонстрирует самые высокие темпы роста в сфере птицеводства.
Таким образом, за последние пять лет Россия поднялась с седьмой позиции на второе место в мировом рейтинге данной отрасли, увеличив выпуск продукции почти в два раза, достигнув 415 тысяч тонн ежегодно.