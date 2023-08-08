Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Изменчивость спроса и сезонности: почему цены на индейку растут

8 августа 2023, 17:08
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации связывает увеличение стоимости индюшачего мяса в стране с колебаниями в спросе в разные сезоны. Эту информацию доложило агентство РИА Новости.

По данным источника, увеличение издержек на транспортировку, упаковку, а также ожесточенная конкуренция за рабочую силу стали основными факторами, способствующими подорожанию птицеводческих продуктов, пишет Общественная служба новостей.

В пределах министерства также подчеркнули, что потребление индейки в России продолжает расти.

Кроме того, было отмечено, что отечественное производство индейки демонстрирует самые высокие темпы роста в сфере птицеводства.

Таким образом, за последние пять лет Россия поднялась с седьмой позиции на второе место в мировом рейтинге данной отрасли, увеличив выпуск продукции почти в два раза, достигнув 415 тысяч тонн ежегодно.

Подпишитесь
Контракт расторгают. Подрядчик сорвал сроки реконструкции троллейбусного депо в Омске
Сегодня, 11:20
Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой
Сегодня, 05:49
В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса
Сегодня, 04:24
Без смартфонов и шпаргалок. Омских чиновников будут тестировать при приеме на службу
Сегодня, 11:09
12 августа ради открытия Аллеи олимпийцев перекроют половину центра Омска
Сегодня, 11:26
Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста
Сегодня, 06:02