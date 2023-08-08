Группа Artik & Asti выступит с бесплатным концертом на «ШтормFest» в Омске

Сам «ШтормFest-2023» при этом будет разделен на две тематические зоны — зимние и летние виды спорта. Омичи и гости города смогут поиграть в настольные хоккейные игры, попробовать себя в роли скалолазов, поучаствовать в снежной битве. Кроме того, на фестивале организуют площадку с ледяной купелью и баней, где желающие познакомятся с техникой закаливания. Для зрителей также подготовят выступление профессиональных сноубордистов, которые удивят присутствующих эффектными трюками.