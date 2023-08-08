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Группа Artik & Asti выступит с бесплатным концертом на «ШтормFest» в Омске

8 августа 2023, 03:54
Фото: Город55
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Мероприятие состоится в эти выходные.

В ближайшую субботу, 12 августа, в Омске пройдет фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest-2023». Его организует школа «Шторм» омского бойца Александра Шлеменко. Стало известно, что на мероприятии побывают звездные гости.

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, на фестиваль пригласили известную поп-группу Artik & Asti. Спортивный праздник и бесплатный концерт состоятся на Соборной площади. Омичей будут ждать на площадке с 16:00 до 21:00. Звезды российской эстрады выступят в конце фестиваля, концерт начнется в 20:00.

Сам «ШтормFest-2023» при этом будет разделен на две тематические зоны — зимние и летние виды спорта. Омичи и гости города смогут поиграть в настольные хоккейные игры, попробовать себя в роли скалолазов, поучаствовать в снежной битве. Кроме того, на фестивале организуют площадку с ледяной купелью и баней, где желающие познакомятся с техникой закаливания. Для зрителей также подготовят выступление профессиональных сноубордистов, которые удивят присутствующих эффектными трюками.

В летней зоне будет организована игра в футбол, прыжки на батутах и пляжная вечеринка. На Соборной площади для удобства гостей разместят фудкорты, добавили в профильном министерстве.

Ранее в Омск приезжали с бесплатным концертом певицы Пелагея и Ольга Серябкина. Они выступили на День города в субботу, 5 августа.

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#Алина Ясинская#Общество#Культура#Новости#Омск#Бесплатный концерт#Шторм Fest#Александр Шлеменко#Развлечения
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