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«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки

8 августа 2023, 05:54
Фото: 1MI
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В Омске инвесторам предлагают построить три больших склада и заправку

Земельные участки находятся в Кировском, Советском и Ленинском округах.

Омский департамент архитектуры и градостроительства объявил торги на аренду четырех земельных участков. Заявки принимают с сегодняшнего дня и по 6 сентября включительно.

На трех участках разрешено строить склады. В Советском округе, по улице Нефтезаводская, под аренду отдают территорию с кадастровым номером 55:36:050202:25 и площадью 12409 кв. м. Срок аренды составляет 7 лет и 4 месяца, размер ежегодного платежа — 1 047 100 рублей (начальная цена).

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Еще два участка под склады находятся в Кировском округе. Один (кадастровый номер 55:36:100101:826) имеет площадь 12603 кв. м. Землю на 2-й Солнечной предлагают арендовать на 5 лет и 6 месяцев, в год придется платить минимум 1 076 500 рублей. Другой расположен по улице 22 Декабря (кадастровый номер 55:36:140102:6749). Территорию площадью 9793 кв. м сдают в аренду также на 5,5 лет. Стоимость ежегодной аренды — 926 900 рублей.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Также депарх рассчитывает найти инвестора для строительства заправки в Ленинском округе. Земельный участок (кадастровый номер 55:36:170111:4633) расположен по улице Целинной площадью 652 кв. м. Недалеко от него находится торговый центр «ПароPlaza». В аренду землю отдают на 2,5 года. Ежегодный размер платежа составляет 133 100 рублей.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Определить победителей торгов собираются 11 сентября.

Ранее Город55 писал о планах городской администрации с помощью инвесторов построить спортобъект на месте стадиона «Сатурн».

В Омске ищут инвестора для стройки спортивного объекта на месте стадиона «Сатурн»
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#Юлия Истомина#Строительство#Департамент архитектуры#Земельный участок#Аренда земли#Торги#Склад#Заправка#Город#Новости#Инвестор#Омск
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