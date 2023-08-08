«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки

Еще два участка под склады находятся в Кировском округе. Один (кадастровый номер 55:36:100101:826) имеет площадь 12603 кв. м. Землю на 2-й Солнечной предлагают арендовать на 5 лет и 6 месяцев, в год придется платить минимум 1 076 500 рублей. Другой расположен по улице 22 Декабря (кадастровый номер 55:36:140102:6749). Территорию площадью 9793 кв. м сдают в аренду также на 5,5 лет. Стоимость ежегодной аренды — 926 900 рублей.