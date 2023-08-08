«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки

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Published Сегодня, 05:54
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Омский департамент архитектуры и градостроительства объявил торги на аренду четырех земельных участков. Заявки принимают с сегодняшнего дня и по 6 сентября включительно.
На трех участках разрешено строить склады. В Советском округе, по улице Нефтезаводская, под аренду отдают территорию с кадастровым номером 55:36:050202:25 и площадью 12409 кв. м. Срок аренды составляет 7 лет и 4 месяца, размер ежегодного платежа — 1 047 100 рублей (начальная цена).
Еще два участка под склады находятся в Кировском округе. Один (кадастровый номер 55:36:100101:826) имеет площадь 12603 кв. м. Землю на 2-й Солнечной предлагают арендовать на 5 лет и 6 месяцев, в год придется платить минимум 1 076 500 рублей. Другой расположен по улице 22 Декабря (кадастровый номер 55:36:140102:6749). Территорию площадью 9793 кв. м сдают в аренду также на 5,5 лет. Стоимость ежегодной аренды — 926 900 рублей.
Также депарх рассчитывает найти инвестора для строительства заправки в Ленинском округе. Земельный участок (кадастровый номер 55:36:170111:4633) расположен по улице Целинной площадью 652 кв. м. Недалеко от него находится торговый центр «ПароPlaza». В аренду землю отдают на 2,5 года. Ежегодный размер платежа составляет 133 100 рублей.
Определить победителей торгов собираются 11 сентября.
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