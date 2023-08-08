Геодезист и автослесарь. Омичам назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа

Больше всего уровень заработка в августе может быть у стоматолога в Москве. Врачу предлагают 370 тыс рублей в месяц. В общем рейтинге вакансий вторую позицию делят между собой предложения по работе IT-разработчиком в Москве и стоматологом в Перми. Работодатели готовы платить специалистам от 300 тыс рублей.