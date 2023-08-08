Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Изображение материала

Геодезист и автослесарь. Омичам назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа

8 августа 2023, 07:33
Фото: Город55
иллюстрация

Жителям Омской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа

В число высокооплачиваемых также попала вакансия менеджера.

Представители сервиса SuperJob проанализировали 155 тыс вакансий в крупнейших городах России и составили список самых высокооплачиваемых предложений августа в Омске.

Самая большая зарплата в этом месяце оказалась у геодезиста-камеральщика. Ему готовы платить от 110 тыс рублей в месяц. Водителю категории «Е» в крупнейшей розничной сети обещают до 100 тыс рублей, премии, спецодежду и корпоративную связь.

Третье место в рейтинге предложений заняла вакансия заместитель инженера ПТО. Работодатель в сфере строительства предлагает специалисту зарплату в размере от 80 тыс рублей.

Одна из самых высоких зарплат в августе также у менеджера по привлечению корпоративных клиентов в банке. Он может зарабатывать от 74 тыс рублей и выше. Пятерку рейтинга замыкает автослесарь. За ремонт грузовой коммерческой техники ему предлагают от 70 тыс рублей в месяц и обучение.

Больше всего уровень заработка в августе может быть у стоматолога в Москве. Врачу предлагают 370 тыс рублей в месяц. В общем рейтинге вакансий вторую позицию делят между собой предложения по работе IT-разработчиком в Москве и стоматологом в Перми. Работодатели готовы платить специалистам от 300 тыс рублей.

Под конец лета также высокую зарплату предлагают в транспортно-логистической отрасли. Так, в Волгограде водитель категории «E» может зарабатывать от 160 тыс рублей в месяц, а начальник отдела транспортной логистики в Екатеринбурге — от 200 тыс рублей.

Ранее Город55 писал о самых высокооплачиваемых профессиях в Омской области в сфере сельского хозяйства.

За работой в деревню. Кому в Омской области готовы платить 100 000 рублей
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омск#Омская область#Работа#Работа в Омской области#Вакансии
Подпишитесь
В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса
Сегодня, 04:24
Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой
Сегодня, 05:49
«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки
Сегодня, 05:54
Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка
Сегодня, 06:53
Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет
Сегодня, 07:33
Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста
Сегодня, 06:02