Геодезист и автослесарь. Омичам назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:37
Представители сервиса SuperJob проанализировали 155 тыс вакансий в крупнейших городах России и составили список самых высокооплачиваемых предложений августа в Омске.
Самая большая зарплата в этом месяце оказалась у геодезиста-камеральщика. Ему готовы платить от 110 тыс рублей в месяц. Водителю категории «Е» в крупнейшей розничной сети обещают до 100 тыс рублей, премии, спецодежду и корпоративную связь.
Третье место в рейтинге предложений заняла вакансия заместитель инженера ПТО. Работодатель в сфере строительства предлагает специалисту зарплату в размере от 80 тыс рублей.
Одна из самых высоких зарплат в августе также у менеджера по привлечению корпоративных клиентов в банке. Он может зарабатывать от 74 тыс рублей и выше. Пятерку рейтинга замыкает автослесарь. За ремонт грузовой коммерческой техники ему предлагают от 70 тыс рублей в месяц и обучение.
Больше всего уровень заработка в августе может быть у стоматолога в Москве. Врачу предлагают 370 тыс рублей в месяц. В общем рейтинге вакансий вторую позицию делят между собой предложения по работе IT-разработчиком в Москве и стоматологом в Перми. Работодатели готовы платить специалистам от 300 тыс рублей.
Под конец лета также высокую зарплату предлагают в транспортно-логистической отрасли. Так, в Волгограде водитель категории «E» может зарабатывать от 160 тыс рублей в месяц, а начальник отдела транспортной логистики в Екатеринбурге — от 200 тыс рублей.
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