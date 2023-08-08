«Газпрому» предстоит увеличить поставки в Омск на 50% для газификации ТЭЦ «ТГК-11»

Для примера, радикальный проект по отказу от угля реализовали на Челябинской ТЭЦ-2 за два года. Соглашение с правительством области было подписано в феврале 2021-го. За это время за счет самой ТЭЦ был построен газопровод и газораспределительный пункт с узлом очистки и учета газа. Работы выполняло АО «Ротек», при этом часть трубопровода специалисты проложили под Транссибом, не нарушая движения поездов — методом горизонтально направленного бурения. В прошлом году уголь на ЧТЭЦ-2 еще использовался как резервное топливо, в 2023 от него должны полностью отказаться. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что переход на природный газ позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ от теплоисточника в атмосферу на 2,1 тыс тонн, то есть более чем на 20%. Содержание в них оксида серы и золы снизится до нуля.