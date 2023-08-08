«Газпрому» предстоит увеличить поставки в Омск на 50% для газификации ТЭЦ «ТГК-11»

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Updated Сегодня, 06:28
Еще в феврале этого года, после визита в Омск вице-премьера РФ по вопросам ТЭК Александра Новака, стало известно, что в регионе прорабатывается вопрос по переводу двух крупнейших ТЭЦ на более экологичное топливо. Снижение выбросов от теплоисточников ТГК-11 необходимо для исполнения федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На это, в частности, обратила внимание президента России еще в 2021 году вице-премьер по вопросам сельского хозяйства, недропользования и экологии Виктория Абрамченко. И хотя Владимир Путин поручил продлить проект до 2030 года, ключевыми периодами для его реализации в Омске по-прежнему остаются 2023–2024 годы. Но, судя по всему, главную городскую проблему решить в срок не успеют.
До сих пор конкретики по вопросу перевода омских ТЭЦ на газ крайне мало — ни сроков, ни объемов вложений. В региональном минэнерго сообщили лишь, что прорабатывается инвестиционный проект по переводу ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ с привлечением средств из федерального бюджета. В то же время и вице-премьер Виктория Абрамченко, и экологи выступали против финансирования модернизации исключительно из федерального бюджета. Эти работы, по их мнению, должны быть включены в собственную инвестпрограмму АО «ТГК-11», которому принадлежат теплоцентрали.
Сама ТКГ-11 проект перевода ТЭЦ на газ даже не разрабатывала, ссылаясь на «отсутствие технической возможности поставки газа в необходимых объемах». За счет собственных средств компания намеревалась лишь модернизировать четыре электрофильтра на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.
Тем не менее, в прошлом году энергетики заказали подрядчику технико-экономическое обоснование технического перевооружения обеих ТЭЦ для перевода на сжигание природного газа. На эти услуги они потратили около 24,95 млн рублей, и к концу 2022 года специалисты должны были выдать свое заключение.
В феврале 2023-го по инициативе регионального правительства и Виктории Абрамченко ресурсники обратились к ООО «Газпром межрегионгаз Омск», ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск», чтобы изучить инфраструктурные ограничения газотранспортной системы и варианты их устранения.
Город55 выяснил, что развитием и расширением газотранспортных мощностей на территории Омской области занимается ПАО «Газпром».
«Между ПАО „Газпром“ и правительством Омской области действует программа развития и газоснабжения региона на 2021–2025 годы. Недавно она была актуализирована на основе предложений региональных властей. Документ не предусматривает мероприятий, направленных на обеспечение газификации ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 города Омска. Вместе с тем, в настоящее время „Газпром“ проводит технико-экономический анализ перспектив развития системы газоснабжения Западно-Сибирских регионов России. По результатам этого исследования будут детально проработаны вопросы, связанные, в том числе, с возможностью газификации объектов энергетики в Омске, включая ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5», — пояснили в управлении информации ПАО «Газпром» в ответ на запрос редакции.
Очевидно, что раньше 2025 года дело не сдвинется с мертвой точки. А значит, целевые показатели «Чистого воздуха» в регионе не будут достигнуты в срок.
Для примера, радикальный проект по отказу от угля реализовали на Челябинской ТЭЦ-2 за два года. Соглашение с правительством области было подписано в феврале 2021-го. За это время за счет самой ТЭЦ был построен газопровод и газораспределительный пункт с узлом очистки и учета газа. Работы выполняло АО «Ротек», при этом часть трубопровода специалисты проложили под Транссибом, не нарушая движения поездов — методом горизонтально направленного бурения. В прошлом году уголь на ЧТЭЦ-2 еще использовался как резервное топливо, в 2023 от него должны полностью отказаться. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что переход на природный газ позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ от теплоисточника в атмосферу на 2,1 тыс тонн, то есть более чем на 20%. Содержание в них оксида серы и золы снизится до нуля.
В «Газпроме» также отметили, что прогнозируемый объем годового потребления газа на омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 оценивается на уровне половины от текущего объема потребления газа всей Омской областью.
Еще в феврале поставщик топлива — ООО «Газпром межрегионгаз Омск» — заверил в своей готовности обеспечить поставку природного газа в необходимом объеме, отметив, что перспективы и вероятность газификации ТЭЦ зависят от инициатора проекта — АО «ТГК-11».
Перевод омских ТЭЦ с высокозольного экибастузского угля на более экологичный и дешевый природный газ позволит значительно снизить загрязнение воздуха и решит назревшую в регионе проблему с золоотвалами. Сейчас теплоцентрали считаются крупнейшим загрязнителем атмосферы в Омске: несмотря на регулярную модернизацию и современные фильтры, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 официально выбрасывают в воздух 127 тыс тонн вредных веществ, еще 1,5 млн тонн отходов поступает на золоотвалы.
«Город55» будет следить за дальнейшим развитием событий.