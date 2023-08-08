Газовое оборудование за счет государства? Легко!

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Тотальная газификация в частном секторе — действенный способ реального улучшения качества воздуха в городе. На эти цели выделено 500 миллионов рублей на газификацию 2354 домов в 2023 году и 1,5 млрд домов на газификацию 7007 домов в 2024 году.
Печное отопление в городе должно уйти в прошлое!
Собственники частных домов, ставшие участниками федерального проекта «Чистый воздух», могут получить до 212 тыс. руб. двумя путями: в форме субсидии (если вы только собираетесь газифицировать свой дом) или в форме компенсации затрат по переводу жилых домов с печного отопления на газовое (если уже сделали это в прошлом или нынешнем году).
Без учета доходов на каждого члена семьи компенсацию получают участники СВО. К ним относятся следующие категории граждан:
Также без учета доходов на каждого члена семьи компенсацию могут получить граждане, относящиеся к следующим льготным категориям:
Не учитывается при начислении компенсации доход семьи и для действующих военнослужащих следующих категорий:
Учитывается доход на одного члена семьи при начислении компенсаций за газификацию частного дома для граждан следующих категорий:
130 000 рублей — если среднедушевой доход семьи не более 19 792 рублей в месяц на человека;
110 000 рублей — если среднедушевой доход семьи не более 26 390 рублей в месяц на человека;
100 000 рублей — если среднедушевой доход семьи не более 32 987 рублей в месяц на человека.
Для получения компенсации за уже установленное оборудование необходимо собрать пакет документов в администрацию своего округа. Что нужно?
Важно!
Возможность получить компенсацию расходов по газификации сохраняется только до 1 декабря текущего года.
Как получить субсидию, если только планируете подключение к газораспределительным сетям?
Субсидия предоставляется на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельного участка.
Важно! Собственник должен обратиться за предоставлением субсидии не позднее 1 сентября того года, в течение которого заключен договор о подключении.
Для получения субсидии необходимо предоставить в администрацию своего административного округа следующие документы:
Поступивший от гражданина пакет документов рассматривается специалистами округа, а затем в течение 10 рабочих дней направляется в департамент городского хозяйства, где по результатам рассмотрения принимается решение о предоставлении субсидии. В случае принятия департаментом решения о предоставлении субсидии гражданину в течение 5 рабочих дней направляется письменное уведомление, где указан размер субсидии и запрос на предоставление в течение 3 рабочих дней заявления и открытого спецсчета в банке.
— Наличие печного отопления, комплексного договора о подключении либо дополнительного соглашения к ранее заключенному договору о подключении с расчетами, выполненными газораспределительной организацией, на выполнение работ внутри границ земельного участка.
— Жилье должно быть индивидуальной или блокированной застройки; собственник не должен был получать ранее иных компенсаций за проведение данных работ.
— Право на получение субсидии получает только 1 из собственников жилого дома.
Прием документов ведется по адресам:
Там же можно получить более подробную информацию по вашему участию в реализации проекта «Чистый воздух».
Воспользоваться помощью государства — это принести пользу себе и окружающим!