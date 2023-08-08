Газовое оборудование за счет государства? Легко!

Собственники частных домов, ставшие участниками федерального проекта «Чистый воздух», могут получить до 212 тыс. руб. двумя путями: в форме субсидии (если вы только собираетесь газифицировать свой дом) или в форме компенсации затрат по переводу жилых домов с печного отопления на газовое (если уже сделали это в прошлом или нынешнем году).