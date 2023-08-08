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Газовое оборудование за счет государства? Легко!

8 августа 2023, 03:42
Фото: Лифантьев В.В
В 2022 году Омск вошел в число 12 крупных городов, в которых реализуется федеральный проект «Чистый воздух».

Тотальная газификация в частном секторе — действенный способ реального улучшения качества воздуха в городе. На эти цели выделено 500 миллионов рублей на газификацию 2354 домов в 2023 году и 1,5 млрд домов на газификацию 7007 домов в 2024 году.

Печное отопление в городе должно уйти в прошлое!

Какие есть варианты?

Собственники частных домов, ставшие участниками федерального проекта «Чистый воздух», могут получить до 212 тыс. руб. двумя путями: в форме субсидии (если вы только собираетесь газифицировать свой дом) или в форме компенсации затрат по переводу жилых домов с печного отопления на газовое (если уже сделали это в прошлом или нынешнем году).

Кто имеет право на помощь государства?

Без учета доходов на каждого члена семьи компенсацию получают участники СВО. К ним относятся следующие категории граждан:

  • мобилизованные и проживающие с ними члены их семей;
  • омичи, призванные на военную службу по мобилизации военными комиссариатами других субъектов РФ;
  • граждане, заключившие контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы;
  • граждане, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ;
  • военнослужащие войсковой части 39965,
  • сотрудники УМВД РФ по Омской области, командировавшиеся в зону проведения СВО;
  • жители Омской области, добровольно принявшие участие в СВО в составе отрядов «БАРС»

Также без учета доходов на каждого члена семьи компенсацию могут получить граждане, относящиеся к следующим льготным категориям:

  • инвалиды Великой Отечественной войны;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
  • Герои Советского Союза;
  • — Герои РФ.

Не учитывается при начислении компенсации доход семьи и для действующих военнослужащих следующих категорий:

  • военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации;
  • добровольцы;
  • военнослужащие военной комендатуры;
  • военнослужащие военной автомобильной инспекции;
  • военнослужащие Омского филиала Военной академии материально технического обеспечения имени А. В. Хрулева.

Учитывается доход на одного члена семьи при начислении компенсаций за газификацию частного дома для граждан следующих категорий:

  • ветераны боевых действий и члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
  • омичи с инвалидностью;
  • семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
  • работники бюджетной сферы Омской области;
  • многодетные семьи;
  • пенсионеры, получающие пенсию по линии Социального фонда (ПФР);
  • вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
  • труженики тыла;
  • ветераны труда;
  • сироты Великой Отечественной войны.

Размер компенсации составляет:

130 000 рублей — если среднедушевой доход семьи не более 19 792 рублей в месяц на человека;

110 000 рублей — если среднедушевой доход семьи не более 26 390 рублей в месяц на человека;

100 000 рублей — если среднедушевой доход семьи не более 32 987 рублей в месяц на человека.

Как получить компенсацию, если уже установили газовое оборудование?

Для получения компенсации за уже установленное оборудование необходимо собрать пакет документов в администрацию своего округа. Что нужно?

  1. Заявление о предоставлении компенсации;
  2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность собственника;
  3. выписка из Единого государственного реестра недвижимости или документы, подтверждающие право собственности на жилой дом;
  4. документ, подтверждающий выполнение работ по переводу жилого дома с печного отопления на газовое и понесенные собственником расходы (товарные чеки, договоры подрядных работ, акты выполненных работ по монтажу газового и газоиспользующего оборудования);
  5. договор поставки природного газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан;
  6. договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения;
  7. реквизиты банковского счета собственника для зачисления средств компенсации;
  8. ИНН.

Важно!

Возможность получить компенсацию расходов по газификации сохраняется только до 1 декабря текущего года.

Как получить субсидию, если только планируете подключение к газораспределительным сетям?

Субсидия предоставляется на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельного участка.

Важно! Собственник должен обратиться за предоставлением субсидии не позднее 1 сентября того года, в течение которого заключен договор о подключении.

Для получения субсидии необходимо предоставить в администрацию своего административного округа следующие документы:

  1. заявление о предоставлении субсидии по форме;
  2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность собственника;
  3. выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или документы, подтверждающие право собственности на жилой дом;
  4. ИНН;
  5. договор о подключении домовладения к газоснабжению, срок исполнения обязательств по которому установлен не позднее 1 декабря года, в котором заключен такой договор.

Поступивший от гражданина пакет документов рассматривается специалистами округа, а затем в течение 10 рабочих дней направляется в департамент городского хозяйства, где по результатам рассмотрения принимается решение о предоставлении субсидии. В случае принятия департаментом решения о предоставлении субсидии гражданину в течение 5 рабочих дней направляется письменное уведомление, где указан размер субсидии и запрос на предоставление в течение 3 рабочих дней заявления и открытого спецсчета в банке.

Обязательные условия получения субсидии:

— Наличие печного отопления, комплексного договора о подключении либо дополнительного соглашения к ранее заключенному договору о подключении с расчетами, выполненными газораспределительной организацией, на выполнение работ внутри границ земельного участка.

— Жилье должно быть индивидуальной или блокированной застройки; собственник не должен был получать ранее иных компенсаций за проведение данных работ.

— Право на получение субсидии получает только 1 из собственников жилого дома.

Куда обращаться?

Прием документов ведется по адресам:

  • КАО: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55-14-86;
  • ЦАО: ул. Герцена, 25, каб. 208, тел. 25-03-43;
  • САО: ул. Красный Путь, 107, каб. 105, тел. 25-57-84;
  • ОАО: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16;
  • ЛАО: просп. К. Маркса, 62, каб. 307, тел. 41-64-29.

Там же можно получить более подробную информацию по вашему участию в реализации проекта «Чистый воздух».

Воспользоваться помощью государства — это принести пользу себе и окружающим!

Омичам рассказали, кто имеет право на льготы при догазификации
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#Газификация#Экология#Частный сектор#Компенсация#Общество#Новости#Омск#Омская область
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