Долги на 490 млрд рублей взыскали приставы за полгода

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Согласно официальной информации, предоставленной Федеральной службой судебных приставов (ФССП) РФ, за указанный период были достигнуты впечатляющие результаты — сумма взысканных задолженностей составила почти 490 миллиардов рублей, пишет Общественная служба новостей.
Согласно официальному отчету, за первые шесть месяцев 2023 года исполнительные приставы успешно реализовали процедуру взыскания задолженностей, суммарная величина которых приближается к 490 миллиардам рублей. Значительная доля этой суммы, точнее 143,5 миллиарда рублей, была перечислена в государственный бюджет России.
Следует отметить, что в предыдущем году исполнительные приставы также продемонстрировали выдающиеся результаты, взыскав долги на сумму 1,1 триллиона рублей.