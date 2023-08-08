Долги на 490 млрд рублей взыскали приставы за полгода

Согласно официальному отчету, за первые шесть месяцев 2023 года исполнительные приставы успешно реализовали процедуру взыскания задолженностей, суммарная величина которых приближается к 490 миллиардам рублей. Значительная доля этой суммы, точнее 143,5 миллиарда рублей, была перечислена в государственный бюджет России.