Дети — основные жертвы клещей в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Всего в области зарегистрировано 22 тысячи 76 случаев пострадавших от укусов клещей. Из них, за последнюю неделю, было зафиксировано 221 случай, включая 41 ребенка.
Из всех госпитализированных, у 142 человек есть подозрение на заболевание клещевым энцефалитом, а 428 человек отправлены в больницу с подозрением на боррелиоз.
Согласно данным лабораторий, исследовано 19 342 клеща, удаленных с людей: вирус клещевого энцефалита выявлен в 1,1% проб, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза — в 43,1%.