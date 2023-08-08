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Дети — основные жертвы клещей в Свердловской области

8 августа 2023, 08:57
По информации Роспотребнадзора Свердловской области, за прошедшую неделю в регионе клещи укусили 221 человека, среди которых 41 ребенок.

Всего в области зарегистрировано 22 тысячи 76 случаев пострадавших от укусов клещей. Из них, за последнюю неделю, было зафиксировано 221 случай, включая 41 ребенка.

Из всех госпитализированных, у 142 человек есть подозрение на заболевание клещевым энцефалитом, а 428 человек отправлены в больницу с подозрением на боррелиоз.

Согласно данным лабораторий, исследовано 19 342 клеща, удаленных с людей: вирус клещевого энцефалита выявлен в 1,1% проб, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза — в 43,1%.

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