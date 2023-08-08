Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Частое использование обезболивающих средств может нанести вред здоровью

8 августа 2023, 07:43
Максим Маскин, главный врач медлаборатории, выразил свою озабоченность из-за того, что многие люди привыкли использовать обезболивающие препараты без должного внимания к инструкциям.

Он отметил, что такая практика может привести к серьезным проблемам, включая зависимость от лекарств, что ведет к снижению их эффективности, пишет Pravda.Ru.

Помимо этого, препараты могут негативно сказаться на работе желудка, сердца и почек. Они могут также повлиять на функцию сосудов и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт и тромбоз. Длительное использование противовоспалительных препаратов, не являющихся стероидными, может нанести вред печени и почкам. В свете этих фактов, важно строго следовать указаниям врача и не злоупотреблять обезболивающими препаратами.

Подпишитесь
В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса
Сегодня, 04:24
Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой
Сегодня, 05:49
«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки
Сегодня, 05:54
Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка
Сегодня, 06:53
Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет
Сегодня, 07:33
Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста
Сегодня, 06:02