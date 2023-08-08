Частое использование обезболивающих средств может нанести вред здоровью

Помимо этого, препараты могут негативно сказаться на работе желудка, сердца и почек. Они могут также повлиять на функцию сосудов и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт и тромбоз. Длительное использование противовоспалительных препаратов, не являющихся стероидными, может нанести вред печени и почкам. В свете этих фактов, важно строго следовать указаниям врача и не злоупотреблять обезболивающими препаратами.