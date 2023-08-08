Без смартфонов и шпаргалок. Омских чиновников будут тестировать при приеме на службу

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Желающим поступить на государственную службу в министерство природных ресурсов и экологии Омской области теперь предстоит сдавать тестирование. Приказ об этом накануне, 7 августа, подписал глава ведомства Илья Лобов.
Экзамен ждет кандидатов, претендующих на должности руководителей и помощников. Тест состоит из 40 вопросов на знание законов и должностных обязанностей, принимать его будут в присутствии сотрудника кадровой службы. На экзамен отводится один час.
Во время тестирования соискателям запрещено будет пользоваться телефонами, шпаргалками и справочной литературой. Экзамен засчитают, если кандидат правильно ответит, как минимум, на 50% вопросов. После теста соискателя будет ждать собеседование с министром, либо его заместителями.
Отметим, что в настоящее время на сайте государственной службы нет активных вакансий от регионального министерства природы.