Без смартфонов и шпаргалок. Омских чиновников будут тестировать при приеме на службу

Во время тестирования соискателям запрещено будет пользоваться телефонами, шпаргалками и справочной литературой. Экзамен засчитают, если кандидат правильно ответит, как минимум, на 50% вопросов. После теста соискателя будет ждать собеседование с министром, либо его заместителями.