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Без смартфонов и шпаргалок. Омских чиновников будут тестировать при приеме на службу

8 августа 2023, 11:09
Фото: 1MI
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Кандидаты на госслужбу в Минприроды Омской области будут сдавать тест по типу ЕГЭ

Экзамен будет состоять из 40 вопросов.

Желающим поступить на государственную службу в министерство природных ресурсов и экологии Омской области теперь предстоит сдавать тестирование. Приказ об этом накануне, 7 августа, подписал глава ведомства Илья Лобов.

Экзамен ждет кандидатов, претендующих на должности руководителей и помощников. Тест состоит из 40 вопросов на знание законов и должностных обязанностей, принимать его будут в присутствии сотрудника кадровой службы. На экзамен отводится один час.

Во время тестирования соискателям запрещено будет пользоваться телефонами, шпаргалками и справочной литературой. Экзамен засчитают, если кандидат правильно ответит, как минимум, на 50% вопросов. После теста соискателя будет ждать собеседование с министром, либо его заместителями.

Отметим, что в настоящее время на сайте государственной службы нет активных вакансий от регионального министерства природы.

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