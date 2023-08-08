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13-летняя омичка утонула в Иртыше на территории Советского парка

8 августа 2023, 04:17
Фото: Город55
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Тело ребенка извлекли из воды.

Вчера вечером, 7 августа, в областном центре утонул ребенок. Трагедия на водоеме случилась приблизительно в 18 часов.

Как сообщили в региональном УМВД, погибла 13-летняя девочка, проживавшая в Кормиловском районе. Она утонула в реке Иртыш на территории Советского парка. Тело несовершеннолетней уже извлекли из воды.

Сотрудники полиции запустили по факту гибели ребенка проверку. Материалы были переданы представителям СУ СК РФ по Омской области.

Ранее Город55 писал о 20-летнем молодом человеке, который также утонул в Иртыше. Он пришел на берег вместе с отцом, но тому не удалось спасти утопавшего. Кроме того, в тот же день в регионе зарегистрировали еще один несчастный случай на воде.

Пытался спасти отец. В Омской области утонул 20-летний парень
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Дети#Смерть#Смерть ребенка#Смерть на водоемах#УМВД Омской области#СУ СКР Омской области
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