13-летняя омичка утонула в Иртыше на территории Советского парка

Ранее Город55 писал о 20-летнем молодом человеке, который также утонул в Иртыше. Он пришел на берег вместе с отцом, но тому не удалось спасти утопавшего. Кроме того, в тот же день в регионе зарегистрировали еще один несчастный случай на воде.