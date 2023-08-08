13-летняя омичка утонула в Иртыше на территории Советского парка

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Вчера вечером, 7 августа, в областном центре утонул ребенок. Трагедия на водоеме случилась приблизительно в 18 часов.
Как сообщили в региональном УМВД, погибла 13-летняя девочка, проживавшая в Кормиловском районе. Она утонула в реке Иртыш на территории Советского парка. Тело несовершеннолетней уже извлекли из воды.
Сотрудники полиции запустили по факту гибели ребенка проверку. Материалы были переданы представителям СУ СК РФ по Омской области.
Ранее Город55 писал о 20-летнем молодом человеке, который также утонул в Иртыше. Он пришел на берег вместе с отцом, но тому не удалось спасти утопавшего. Кроме того, в тот же день в регионе зарегистрировали еще один несчастный случай на воде.