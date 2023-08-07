Врач: высокий уровень адреналина может негативно сказаться на сердце и сосудах

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Этот стресс, продолжительный и постоянный, может сильно навредить организму. В результате частых выбросов адреналина надпочечниками, артериальное давление повышается и тонус сосудов ухудшается, приводит слова эксперта 360tv.ru.
Это негативно сказывается на сердце и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Люди, которые уже страдают от хронических заболеваний, могут испытывать еще больше проблем из-за этих выбросов адреналина, отметила медик.