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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Врач: высокий уровень адреналина может негативно сказаться на сердце и сосудах

7 августа 2023, 12:48
Главная причина сердечно-сосудистых заболеваний, по словам доктора медицинских наук, врача-невролога Натальи Шиндряевой, состоит в хроническом стрессе.

Этот стресс, продолжительный и постоянный, может сильно навредить организму. В результате частых выбросов адреналина надпочечниками, артериальное давление повышается и тонус сосудов ухудшается, приводит слова эксперта 360tv.ru.

Это негативно сказывается на сердце и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Люди, которые уже страдают от хронических заболеваний, могут испытывать еще больше проблем из-за этих выбросов адреналина, отметила медик.

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