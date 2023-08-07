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Published Сегодня, 20:12

Modified Сегодня, 20:13

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Власти РФ уменьшили долю закупок иностранных автомобилей премиум-класса

7 августа 2023, 20:12
Согласно информации из издания «Ведомости», правительство России в 2023 году значительно сократило долю закупок зарубежных автомобилей бизнес-класса — на восемь раз.

К этому времени объем государственных закупок таких автомобилей уже снизился почти в четыре раза, пишет Общественная служба новостей.

Анализ проведенный специалистами поисково-аналитической системы управления тендерами «Тендерплан» показал, что в 2021 году государственные организации провели 322 тендера на покупку иностранных автомобилей на общую сумму 1 миллиард 363 миллиона рублей. В 2022 году эти цифры упали до 85 тендеров на сумму 648 миллионов рублей.

Исследование данных за первое полугодие текущего года также показало уменьшение числа тендеров до 37 (с общей суммой в 236 миллионов рублей).

Это касается в основном приобретения автомобилей марок Toyota и Mercedes.

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