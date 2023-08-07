Власти РФ уменьшили долю закупок иностранных автомобилей премиум-класса

Posted Сегодня, 20:12
Published Сегодня, 20:12
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
К этому времени объем государственных закупок таких автомобилей уже снизился почти в четыре раза, пишет Общественная служба новостей.
Анализ проведенный специалистами поисково-аналитической системы управления тендерами «Тендерплан» показал, что в 2021 году государственные организации провели 322 тендера на покупку иностранных автомобилей на общую сумму 1 миллиард 363 миллиона рублей. В 2022 году эти цифры упали до 85 тендеров на сумму 648 миллионов рублей.
Исследование данных за первое полугодие текущего года также показало уменьшение числа тендеров до 37 (с общей суммой в 236 миллионов рублей).
Это касается в основном приобретения автомобилей марок Toyota и Mercedes.