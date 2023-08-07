Власти РФ уменьшили долю закупок иностранных автомобилей премиум-класса

Анализ проведенный специалистами поисково-аналитической системы управления тендерами «Тендерплан» показал, что в 2021 году государственные организации провели 322 тендера на покупку иностранных автомобилей на общую сумму 1 миллиард 363 миллиона рублей. В 2022 году эти цифры упали до 85 тендеров на сумму 648 миллионов рублей.