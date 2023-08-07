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В Омской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино 2023»

7 августа 2023, 13:55
Фото: 1MI
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26 августа на территории региона пройдет акция, в рамках которой по всей стране бесплатно покажут три самых кассовых российских фильма 2023 года.

Самыми кассовыми фильмами в этом году стали: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Показы пройдут в кинотеатрах, домах культуры, музеях и парках.

Организатором акции в Омской области является Киновидеоцентр при поддержке Министерства культуры региона.

В Омской области участниками акции станут 35 площадок, среди которых Киновидеоцентр, Исторический парк «Россия — Моя история», Дом кино, ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, ДК «Рубин», Атриум-кино, киноцентр «Континент» и кинотеатр «Иртыш», сообщает пресс-служба Правительства рагиона.

Также отмечается, что показы фильмов «Ночи кино» пройдут в Азовском, Большереченском, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Саргатском, Седельниковском, Тарском, Тюкалинском и Черлакском районах.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ омичам бесплатно покажут кино под открытым небом
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Кинопоказ#Кинотеатры#Кинотеатр#Омские кинотеатры#Фильм#Акция#Фестиваль#Кино
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