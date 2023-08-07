В Омской области на кладбище нашли труп

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:43
В Саргатском районе силовики выясняют все обстоятельства смерти 40-летнего мужчины, тело которого нашли на кладбище.
«В субботу, 5 августа, на кладбище в село Новотроицк местные жители обнаружили тело односельчанина», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
По предварительному заключению экспертов никаких следов насилия или криминала на теле не обнаружено. Труп направили в морг для вскрытия и установления истинной причины смерти.
Между тем силовики выяснили, что умерший злоупотреблял алкоголем, что и могло привести к смерти.