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В Омской области на кладбище нашли труп

7 августа 2023, 07:39
Фото: 1MI
На тело мужчины наткнулись односельчане
Причина смерти мужчины пока не установлена.

В Саргатском районе силовики выясняют все обстоятельства смерти 40-летнего мужчины, тело которого нашли на кладбище.

«В субботу, 5 августа, на кладбище в село Новотроицк местные жители обнаружили тело односельчанина», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

По предварительному заключению экспертов никаких следов насилия или криминала на теле не обнаружено. Труп направили в морг для вскрытия и установления истинной причины смерти.

Между тем силовики выяснили, что умерший злоупотреблял алкоголем, что и могло привести к смерти.

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#Смерть#Труп#Кладбище#Общество#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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