В «Омскэнерго» по последнему слову техники обустроили ЦУС Западных электросетей

«Здесь установлена система коллективного отображения информации, видеоэкран, на который с помощью программного комплекса выводится вся необходимая информация для работы диспетчерского персонала. Система позволяет выводить данные с геоинформационных систем, на которых с привязкой к местности видно расположение объектов. Это необходимо для того, чтобы понимать, в какой местности находится место повреждения оборудования, насколько долго и тяжело туда будет добираться ремонтный персонал. Это все можно увидеть с помощью карт, нанесенных на спутниковые снимки. Также можно выводить информацию из открытых источников по мониторингу погодных условий, чтобы оперативно принимать решения и прогнозировать развитие ситуации», — отметил Александр Дьяконов.