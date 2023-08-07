В «Омскэнерго» по последнему слову техники обустроили ЦУС Западных электросетей

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
О новшествах рассказал заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению — начальник ЦУС филиала «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» Александр Дьяконов.
«Центр управления сетями создан для круглосуточного оперативно-диспетчерского управления согласованной работой электрических сетей, для поддержания режима работы электросетей, для ликвидации технологических нарушений, а также для допуска и координации бригад, обученных для выполнения ремонтных работ. Без этого центра энергетики работать не могут, потому что именно отсюда подаются команды на выполнение необходимых переключений, на разрешение к допуску бригад и, в случае технологических нарушений, отсюда ведется управление их ликвидацией и восстановлением электроснабжения у потребителей», — рассказал энергетик.
Всего у «Омскэнерго» по городу четыре таких диспетчерских: центральная диспетчерская ЦУС, диспетчерская Западных электросетей, а также две оперативно-диспетчерских службы городского и Омского РЭС. Кроме того, своя оперативно-диспетчерская группа РЭС есть в каждом муниципальном районе области.
Сейчас в диспетчерской Западных электросетей после ремонта завершается наладка оборудования. Первое, что бросается в глаза — огромный видеоэкран, занимающий всю стену диспетчерской и отображающий схему электросетей. Раньше на этом месте был мозаичный мнемощит, установленный еще в 80-х годах, на котором так же отображались объекты электрических сетей, но изменять их положение необходимо было вручную. Теперь вместо него — гораздо более функциональная система.
«Здесь установлена система коллективного отображения информации, видеоэкран, на который с помощью программного комплекса выводится вся необходимая информация для работы диспетчерского персонала. Система позволяет выводить данные с геоинформационных систем, на которых с привязкой к местности видно расположение объектов. Это необходимо для того, чтобы понимать, в какой местности находится место повреждения оборудования, насколько долго и тяжело туда будет добираться ремонтный персонал. Это все можно увидеть с помощью карт, нанесенных на спутниковые снимки. Также можно выводить информацию из открытых источников по мониторингу погодных условий, чтобы оперативно принимать решения и прогнозировать развитие ситуации», — отметил Александр Дьяконов.
Он уточнил, что в работе ЦУС используется современный отечественный программный комплекс, именно он и отображен на видеостене. С его помощью осуществляется диспетчерское управление. Здесь вводятся основные параметры объектов, отображается положение выключателей на них. Участки, которые не работают так, как нужно, выделены цветом. При этом данные о параметрах работы оборудования берутся в том числе с интеллектуальных систем учета, которых сейчас становится все больше.
На рабочих местах в диспетчерской установлена новейшая аппаратура. На каждом из них — несколько мониторов, которые позволяют отображать всю необходимую информацию для принятия решений и выполнения повседневных функций. Более того, рабочие места здесь делятся на постоянные и резервные — на случай, если какая-то техника выйдет из строя.
«Мы не можем ни на секунду потерять управление сетями, поэтому резервное место полностью повторяет основное, и при возникновении каких-либо проблем, можно пересесть и немедленно продолжить работу», — подчеркнул начальник ЦУС.
Рабочие столы и кресла в обновленной диспетчерской тоже не самые обычные. Их выбирали с учетом того, что сотрудники проводят много времени на своем рабочем месте.
«Диспетчеры находятся здесь на протяжении 12-часовой смены, поэтому мы постарались сделать их рабочие места функциональными и эргономичными, обеспечить комфорт. Например, столы регулируются по высоте простым нажатием кнопки: работать за ними можно как сидя, так и стоя, тем самым снизив нагрузку на спину. Очень важно, чтобы сотрудники не уставали ни физически, ни морально», — прокомментировал Александр Дьяконов.
Сейчас в диспетчерской подрядчик завершает наладку оборудования, и уже в ближайшее время здесь начнут работать сотрудники.