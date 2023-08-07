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В Омске в сквере на улице Булатова нашли труп с асфиксией

7 августа 2023, 07:27
Фото: 1MI
На тело мужчины наткнулись случайные прохожие
На тело мужчины ранним вечером наткнулись случайные прохожие.

В Омске следователи проводят проверку из-за гибели 44-летнего мужчины, тело которого нашли в сквере на улице Булатова рядом с Клинико-медицинским хирургическим центром.

«В воскресенье, 6 августа, поступил сигнал от случайных прохожих о том, что около 19:30 они наткнулись на тело неизвестного мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Личность мужчины установили сразу, как и предварительную причину смерти, — асфиксия. Однако признаки криминальной гибели эксперты не обнаружили.

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