В Омске в сквере на улице Булатова нашли труп с асфиксией

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Омске следователи проводят проверку из-за гибели 44-летнего мужчины, тело которого нашли в сквере на улице Булатова рядом с Клинико-медицинским хирургическим центром.
«В воскресенье, 6 августа, поступил сигнал от случайных прохожих о том, что около 19:30 они наткнулись на тело неизвестного мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Личность мужчины установили сразу, как и предварительную причину смерти, — асфиксия. Однако признаки криминальной гибели эксперты не обнаружили.