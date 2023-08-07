В Омске ребенок получил разрыв селезенки после поездки с отцом на электросамокате

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Предварительно установлено, что вчера, около 22:50 часов, 42-летний омич упал с электросамоката на улице Крупской, в районе дома №12. Вместе с ним ехал его 11-летний сын.
В результате падения мальчик был госпитализирован с с закрытой травмой живота, разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением, рассказали в пресс-службе Омской полиции.
Также сообщается, что окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
Напомним, что около недели назад на Левом берегу случилось еще одно ДТП с участием электросамоката. Мужчина за рулем иномарки сбил 15-летнюю девушку, которая передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей также потребовалась медицинская помощь.