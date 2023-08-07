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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

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В Омске ребенок получил разрыв селезенки после поездки с отцом на электросамокате

7 августа 2023, 11:22
Фото: 1MI
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Полицейские проводят проверку по факту происшествия, в котором пострадал 11-летний мальчик.

Предварительно установлено, что вчера, около 22:50 часов, 42-летний омич упал с электросамоката на улице Крупской, в районе дома №12. Вместе с ним ехал его 11-летний сын.

В результате падения мальчик был госпитализирован с с закрытой травмой живота, разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением, рассказали в пресс-службе Омской полиции.

Также сообщается, что окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Напомним, что около недели назад на Левом берегу случилось еще одно ДТП с участием электросамоката. Мужчина за рулем иномарки сбил 15-летнюю девушку, которая передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей также потребовалась медицинская помощь.

Переезжала дорогу. В Омске водитель на иномарке сбил девушку на электросамокате
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#Анастасия Баянова#ДТП#Самокат#Самокаты#Травма#Травмы#Травмирование ребенка#Госпитализация#Электросамокат#Пострадавший#Омск#Дети
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