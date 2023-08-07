В Омске ребенок получил разрыв селезенки после поездки с отцом на электросамокате

Напомним, что около недели назад на Левом берегу случилось еще одно ДТП с участием электросамоката. Мужчина за рулем иномарки сбил 15-летнюю девушку, которая передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей также потребовалась медицинская помощь.