В Омске определили подрядчика допработ по установке умной транспортной системы

Таким образом, стоимость основной сметы работ составляет 185 млн, а допработ — еще 172 млн. Платежи будут разбиты на три части до 2025 года. Согласно документам, допработы включают в себя установку недостающих элементов системы и модуля «Цифровой двойник», замену оборудования светофоров, установку пунктов учета интенсивности движения.