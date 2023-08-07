В Омске определили подрядчика допработ по установке умной транспортной системы

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В Омске определили подрядчика, который проведет дополнительные работы по установке умной транспортной системы. Торги выиграла компания «Ростелеком». Этот же подрядчик проведет и основной объем работы.
Таким образом, стоимость основной сметы работ составляет 185 млн, а допработ — еще 172 млн. Платежи будут разбиты на три части до 2025 года. Согласно документам, допработы включают в себя установку недостающих элементов системы и модуля «Цифровой двойник», замену оборудования светофоров, установку пунктов учета интенсивности движения.
Внедрять «умную» транспортную систему планируют поэтапно. Она будет следить за трафиком и регулировать продолжительность сигналов светофоров, что поможет снизить пробки.
Ранее Город55 сообщал, что с сегодняшнего дня, 7 августа, начнется первый этап установки интеллектуальной транспортной системы. На ряде городских магистралей модернизируют светофоры.