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В Омске определили подрядчика допработ по установке умной транспортной системы

7 августа 2023, 10:59
Фото: 1MI
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Торги выиграл «Ростелеком».

В Омске определили подрядчика, который проведет дополнительные работы по установке умной транспортной системы. Торги выиграла компания «Ростелеком». Этот же подрядчик проведет и основной объем работы.

Таким образом, стоимость основной сметы работ составляет 185 млн, а допработ — еще 172 млн. Платежи будут разбиты на три части до 2025 года. Согласно документам, допработы включают в себя установку недостающих элементов системы и модуля «Цифровой двойник», замену оборудования светофоров, установку пунктов учета интенсивности движения.

Внедрять «умную» транспортную систему планируют поэтапно. Она будет следить за трафиком и регулировать продолжительность сигналов светофоров, что поможет снизить пробки.

Ранее Город55 сообщал, что с сегодняшнего дня, 7 августа, начнется первый этап установки интеллектуальной транспортной системы. На ряде городских магистралей модернизируют светофоры.

Поможет снизить пробки. В Омске начнут устанавливать умные светофоры
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#Евгений Игишев#Светофор#Транспорт#Ростелеком#Госзакупки#Дороги#Город#Общество#Омск#Омская область
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