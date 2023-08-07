В Махачкале дом с жильцами внутри начали сносить

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В Махачкале начали демонтаж десятиэтажного жилого комплекса, несмотря на наличие жителей внутри. Сообщает об этом канал «Нетипичная Махачкала» в Telegram.
Владельцы квартир выразили недовольство, утверждая, что разрушение дома происходит без должных оснований, пишет Общественная служба новостей. Процесс сноса идет уже не первый день. При этом жильцов не просят покидать свои жилища — специализированная техника продолжает разрушать стены, находясь вблизи людей.
Согласно пояснениям для проживающих в данном здании, причиной сноса стало отсутствие необходимой документации. Горожане из Дагестана выразили свою негодование по поводу отсутствия властей в решении жилищных вопросов.
Жильцы обратились к администрации Махачкалы и главе республики Сергею Меликову с просьбой вмешаться в данную ситуацию. По мнению граждан, в этой сложившейся ситуации виновны исключительно властные структуры, которые многие годы игнорировали неразрешенные вопросы, связанные с документацией на строящееся жилье.