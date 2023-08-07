В Махачкале дом с жильцами внутри начали сносить

Владельцы квартир выразили недовольство, утверждая, что разрушение дома происходит без должных оснований, пишет Общественная служба новостей. Процесс сноса идет уже не первый день. При этом жильцов не просят покидать свои жилища — специализированная техника продолжает разрушать стены, находясь вблизи людей.