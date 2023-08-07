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В Иркутске построят более 90 тыс. кв. м жилья для нового образовательного кластера

7 августа 2023, 11:07
Фото: ДОМ.РФ
Подведены итоги аукциона ДОМ.РФ в Иркутске на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на участке площадью 12,3 га. Здесь планируется построить более 90 тыс. кв. м жилья — новый микрорайон будет включен в формируемый жилищно-образовательный кластер.

Победителем аукциона стала местная компания «ГрандСтройРазвитие», предложив за право заключения договора КРТ 362 млн рублей. Начальная цена составляла 56,6 млн рублей. На победу в торгах претендовали еще пять компаний из разных регионов России.

Участок находится по адресу: территория Радиостанция, 5, в хорошо развитом районе Иркутска, у реки Ангары. Помимо строительства более 90 тыс. кв. м жилья, реализация проекта КРТ предполагает также создание инфраструктурных и социальных объектов. Кроме того, будет осуществлено благоустройство и озеленение. При строительстве рекомендуется использовать Стандарт КРТ от ДОМ.РФ и соблюдать зеленый стандарт для многоквартирного жилья, который действует с ноября 2022 года.

Новый микрорайон войдет в жилищно-образовательный кластер, включающий в себя межвузовский кампус. Соглашение о реализации этого проекта было подписано на ПМЭФ-2023 заместителем генерального директора ДОМ.РФ Денисом Филипповым и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Накануне они обсудили перспективы реализации проекта на рабочем совещании в Иркутске.

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