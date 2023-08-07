В Иркутске построят более 90 тыс. кв. м жилья для нового образовательного кластера

Участок находится по адресу: территория Радиостанция, 5, в хорошо развитом районе Иркутска, у реки Ангары. Помимо строительства более 90 тыс. кв. м жилья, реализация проекта КРТ предполагает также создание инфраструктурных и социальных объектов. Кроме того, будет осуществлено благоустройство и озеленение. При строительстве рекомендуется использовать Стандарт КРТ от ДОМ.РФ и соблюдать зеленый стандарт для многоквартирного жилья, который действует с ноября 2022 года.