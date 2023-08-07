В Госдуме дали комментарий по запрету Верховного суда на УЗИ без направления специали

Ранее Верховный суд РФ запретил женщине проводить УЗИ без соответствующего направления врача. Женщина заявила, что поход к специалисту за направлением только отнимает время, а также ограничивает её права. Она напомнила, что по закону врач обязан указать место проведения процедуры, что является ограничением конкуренции.