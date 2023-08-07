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В Госдуме дали комментарий по запрету Верховного суда на УЗИ без направления специали

7 августа 2023, 13:51
Депутат Госдумы Сергей Леонов назвал странной формулировку Верховного суда о запрете проведения процедуры без направления специалиста.

В интервью NEWS.ru зампредседатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов пояснил данный запрет тем, что пациент сам себе назначил обследование и после отказа проводить его обратился в Верховный суд.

Ранее Верховный суд РФ запретил женщине проводить УЗИ без соответствующего направления врача. Женщина заявила, что поход к специалисту за направлением только отнимает время, а также ограничивает её права. Она напомнила, что по закону врач обязан указать место проведения процедуры, что является ограничением конкуренции.

Представитель Министерства здравоохранения заявил о необходимости сохранить действующие законодательные нормы, а Верховный суд согласился с его доводами.

«Не думаю, что Верховный суд может решать за Минздрав. Если только в Минздраве есть четкие рекомендации, что без назначения врача УЗИ не делается», — в свою очередь заявил Леонов.

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