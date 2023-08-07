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У великобританца, которого укусила бездомная кошка, обнаружена неизвестная инфекция

7 августа 2023, 15:10
48-летний житель Великобритании заразился необычной инфекцией после укуса бездомной кошкой.

Исследователи из Кембриджского университета отметили, что бактерии, обнаруженные в ране на руке пострадавшего, были ранее неизвестными им. Информация предоставлена изданием «Газета.Ru».

В результате укуса кошки рука мужчины сильно опухла. Медики промыли рану и провели прививку от столбняка. Однако воспаление не удалось остановить: через сутки после укуса пациента начали беспокоить опухшие средний и мизинцы, а также покрасневшие предплечья. Врачи приняли решение удалить поврежденные ткани, пишет Общественная служба новостей.

Выявленные микроорганизмы напомнили ученым стрептококк — группу бактерий, связанных с менингитом, острым фарингитом, бактериальной пневмонией и другими воспалительными процессами. Однако геном этих бактерий не соответствовал ни одному из известных штаммов.

Дальнейшие исследования показали, что обнаруженные бактерии принадлежат к роду грамположительных бактерий Globicatella и отличаются от других родственных штаммов примерно на 20%.

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