У великобританца, которого укусила бездомная кошка, обнаружена неизвестная инфекция

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Исследователи из Кембриджского университета отметили, что бактерии, обнаруженные в ране на руке пострадавшего, были ранее неизвестными им. Информация предоставлена изданием «Газета.Ru».
В результате укуса кошки рука мужчины сильно опухла. Медики промыли рану и провели прививку от столбняка. Однако воспаление не удалось остановить: через сутки после укуса пациента начали беспокоить опухшие средний и мизинцы, а также покрасневшие предплечья. Врачи приняли решение удалить поврежденные ткани, пишет Общественная служба новостей.
Выявленные микроорганизмы напомнили ученым стрептококк — группу бактерий, связанных с менингитом, острым фарингитом, бактериальной пневмонией и другими воспалительными процессами. Однако геном этих бактерий не соответствовал ни одному из известных штаммов.
Дальнейшие исследования показали, что обнаруженные бактерии принадлежат к роду грамположительных бактерий Globicatella и отличаются от других родственных штаммов примерно на 20%.