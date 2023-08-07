У великобританца, которого укусила бездомная кошка, обнаружена неизвестная инфекция

В результате укуса кошки рука мужчины сильно опухла. Медики промыли рану и провели прививку от столбняка. Однако воспаление не удалось остановить: через сутки после укуса пациента начали беспокоить опухшие средний и мизинцы, а также покрасневшие предплечья. Врачи приняли решение удалить поврежденные ткани, пишет Общественная служба новостей.