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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Стоматолог: болезни зубов повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний

7 августа 2023, 12:29
Воспалительные процессы во рту могут увеличить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил Игорь Золотницкий, главный внештатный специалист по стоматологии Депздрава Москвы.

По его словам, заболевания полости рта могут стать источником бактериальной инфекции, которая попадает в кровь и может негативно сказаться на работе сердечных клапанов. Люди с налетом на зубах чаще имеют бляшки на стенках сосудов, пишет 360tv.ru.

Чтобы предотвратить развитие опасных заболеваний, врач рекомендует посещать стоматологический кабинет раз в полгода. Это поможет контролировать состояние полости рта и предотвратить воспалительные процессы.

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