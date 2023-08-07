Стоматолог: болезни зубов повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По его словам, заболевания полости рта могут стать источником бактериальной инфекции, которая попадает в кровь и может негативно сказаться на работе сердечных клапанов. Люди с налетом на зубах чаще имеют бляшки на стенках сосудов, пишет 360tv.ru.
Чтобы предотвратить развитие опасных заболеваний, врач рекомендует посещать стоматологический кабинет раз в полгода. Это поможет контролировать состояние полости рта и предотвратить воспалительные процессы.