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Стало известно, в каких районах Омска на сутки отключат воду

7 августа 2023, 12:50
Фото: 1MI
В росводоканале сообщили, что 9 августа в домах на ряде улиц не будет воды из-за проведения ремонтных работ.

По информации пресс-службы оператора, в этот день будет заменен аварийный участок водоканала по ул. Нейбута — Богдана Хмельницкого. Работы продлятся почти сутки: с полуночи 9 августа до 23:00 часов.

Под отключение попадают следующие адреса:

  • Ул. Омская, 149;
  • Ул. Нейбута, 64, 66, 91, 91а, 91 а/2, 91 а/3, 93;
  • Ул. Б.Хмельницкого, 38/2;
  • Ул. Звездова, 129;
  • Частный сектор по ул. Нейбута от 17 Линии до Б.Хмельницкого;
  • Водоразборные колонки по ул. 13 Линия — Нейбута.

По адресу ул. Омская, 149, с 10:00 до окончания работ, будет установлена машина с питьевой водой.

Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства.

В начале новой рабочей недели жители Центрального округа Омска останутся без воды
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#Водоканал#Росводоканал#Ремонт#Ремонтные работы#Ремонт водопровода#Водоснабжение#Система водоснабжения#Ремонт сетей водоснабжения#Вода#Питьевая вода#Омск#Анастасия Баянова
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