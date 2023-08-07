Стало известно, в каких районах Омска на сутки отключат воду

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По информации пресс-службы оператора, в этот день будет заменен аварийный участок водоканала по ул. Нейбута — Богдана Хмельницкого. Работы продлятся почти сутки: с полуночи 9 августа до 23:00 часов.
Под отключение попадают следующие адреса:
По адресу ул. Омская, 149, с 10:00 до окончания работ, будет установлена машина с питьевой водой.
Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства.