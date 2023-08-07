Снос двух аварийных домов в омском Порт-Артуре и Московке-2 оценили в 3 млн рублей

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Омское УДХБ снова ищет подрядчиков, которые занялись бы сносом признанных ранее аварийными домов. Проектная документация для организации работ готова. Ее разрабатывало «Строительно-производственное объединение „Урал“» из Екатеринбурга.
Подрядчики нужны на два объекта — одноэтажный частый дом по улице 5-я Путевая, 97 на Московке-2 и двухэтажный малоэтажный дом на 1-й Тепловозной, 6А в Порт-Артуре.
Снос частного дома оценили в 796,5 тысяч рублей, а двухэтажки — в 2,2 млн рублей. Заявки принимают до 15 августа, итоги подведут 17 августа. На выполнение работ будет 30 дней с момента, когда УДХБ передаст подрядчику проектную документацию.
Напомним, что ранее также объявили торги на снос аварийного жилого дома по улице Малый Литейный переулок, 10 в Ленинском округе. Кстати, для аварийной двухэтажки по адресу 1-й Тепловозный переулок, 2 подрядчика уже выбрали. Работы за 1,35 млн рублей согласился выполнить Николай Масленников из поселка Иртышский. ИП он зарегистрировал в 2020 году. Ранее Масленников владел компаниями ООО «Зерноторг» и ООО «Сибторг», но обе они сейчас ликвидированы.
На сносе дома в 1-м Тепловозном переулке УДХБ удалось сэкономить почти 796 тысяч рублей. Посмотрим, получится ли так сделать с другими аварийными объектами.