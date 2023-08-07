Снос двух аварийных домов в омском Порт-Артуре и Московке-2 оценили в 3 млн рублей

Напомним, что ранее также объявили торги на снос аварийного жилого дома по улице Малый Литейный переулок, 10 в Ленинском округе. Кстати, для аварийной двухэтажки по адресу 1-й Тепловозный переулок, 2 подрядчика уже выбрали. Работы за 1,35 млн рублей согласился выполнить Николай Масленников из поселка Иртышский. ИП он зарегистрировал в 2020 году. Ранее Масленников владел компаниями ООО «Зерноторг» и ООО «Сибторг», но обе они сейчас ликвидированы.