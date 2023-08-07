Сбер и Администрация Омска организовали для школьников археологическую экспедицию

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В ходе экскурсии более 30 учеников омских школ и детских домов творчества узнали об истории Омского Прииртышья и бытовых условиях студенческого археологического лагеря, с которыми их познакомили сотрудники Омского государственного педагогического университета и прочитали ребятам лекции в полевых условиях.
Школьники также посетили курганный могильник Новопокровка — X, на котором вживую увидели археологические находки.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:
«Сбер регулярно подключается к образовательным проектам, ведь такие полевые экскурсии — отличная возможность не только узнать историю родного края, но и погрузиться в профессию. Может быть уже сейчас некоторые ребята всерьез заинтересуются исследованиями, а кто-то даже превратит археологическое хобби в дело жизни».