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Published Сегодня, 13:03

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Сбер и Администрация Омска организовали для школьников археологическую экспедицию

7 августа 2023, 13:03
Фото: пресс-служба Сибирского банка
В ней приняли участие более 30 учеников омских школ и детских домов творчества.

В ходе экскурсии более 30 учеников омских школ и детских домов творчества узнали об истории Омского Прииртышья и бытовых условиях студенческого археологического лагеря, с которыми их познакомили сотрудники Омского государственного педагогического университета и прочитали ребятам лекции в полевых условиях.

Школьники также посетили курганный могильник Новопокровка — X, на котором вживую увидели археологические находки.

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер регулярно подключается к образовательным проектам, ведь такие полевые экскурсии — отличная возможность не только узнать историю родного края, но и погрузиться в профессию. Может быть уже сейчас некоторые ребята всерьез заинтересуются исследованиями, а кто-то даже превратит археологическое хобби в дело жизни».

Фото: пресс-служба Сибирского банка
#Омск#Дети#Общество
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