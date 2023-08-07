Сбер и Администрация Омска организовали для школьников археологическую экспедицию

«Сбер регулярно подключается к образовательным проектам, ведь такие полевые экскурсии — отличная возможность не только узнать историю родного края, но и погрузиться в профессию. Может быть уже сейчас некоторые ребята всерьез заинтересуются исследованиями, а кто-то даже превратит археологическое хобби в дело жизни».