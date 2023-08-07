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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:32

Самый современный на Дальнем Востоке аэровокзал открылся в Южно-Сахалинске

7 августа 2023, 11:27
В Южно-Сахалинске в тестовом режиме начал работу крупный транспортный объект — аэровокзальный комплекс. В церемонии открытия принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В год новейший сахалинский аэровокзал будет способен принимать с комфортом до пяти миллионов пассажиров. Это в пять раз больше, чем позволяли мощности старого аэропорта столицы островного региона. Современный аэровокзальный комплекс способен не только закрыть все текущие потребности, но и создать задел для развития авиаперевозок на многие годы вперед.

Благодаря архитектурным и планировочным решениям, а также использованию при строительстве передовых материалов и инженерных решений, сахалинский аэровокзал стал самым большим и современным в Дальневосточном федеральном округе.

Красную ленточку на церемонии открытия аэровокзала перерезали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель совета директоров АО «Восточные ворота страны» Алексей Васильченко.

— Это историческое событие в жизни нашего региона, — сказал Валерий Лимаренко. — Строительства этого объекта ждали многие сахалинцы и курильчане, и вот он завершен и приступает к работе. Сахалин получил долгожданный аэропорт, такой, который необходим современному, динамично развивающемуся региону. Новый аэровокзал — современный и просторный. Здесь будут чувствовать себя комфортно все путешественники.

Первый рейс, который принял новый аэровокзал, был Москва — Южно-Сахалинск, выполняла его авиакомпания «Россия». Борт по доброй традиции встретили водной аркой.

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