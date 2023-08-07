Самый современный на Дальнем Востоке аэровокзал открылся в Южно-Сахалинске

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В год новейший сахалинский аэровокзал будет способен принимать с комфортом до пяти миллионов пассажиров. Это в пять раз больше, чем позволяли мощности старого аэропорта столицы островного региона. Современный аэровокзальный комплекс способен не только закрыть все текущие потребности, но и создать задел для развития авиаперевозок на многие годы вперед.
Благодаря архитектурным и планировочным решениям, а также использованию при строительстве передовых материалов и инженерных решений, сахалинский аэровокзал стал самым большим и современным в Дальневосточном федеральном округе.
Красную ленточку на церемонии открытия аэровокзала перерезали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель совета директоров АО «Восточные ворота страны» Алексей Васильченко.
— Это историческое событие в жизни нашего региона, — сказал Валерий Лимаренко. — Строительства этого объекта ждали многие сахалинцы и курильчане, и вот он завершен и приступает к работе. Сахалин получил долгожданный аэропорт, такой, который необходим современному, динамично развивающемуся региону. Новый аэровокзал — современный и просторный. Здесь будут чувствовать себя комфортно все путешественники.
Первый рейс, который принял новый аэровокзал, был Москва — Южно-Сахалинск, выполняла его авиакомпания «Россия». Борт по доброй традиции встретили водной аркой.