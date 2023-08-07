«Россети Сибирь» настроены привести в надлежащий вид электросети омских СНТ

«Эта работа многолетняя, может быть, понадобится даже десятилетие, учитывая количество у нас садоводческих товариществ. Достаточно у многих из них сети электроснабжения находятся в плачевном состоянии. Группа компаний „Россети“ уже длительное время занимается выявлением бесхозяйных электросетей и их консолидацией, не исключение и филиал ПАО „Россети Сибирь“ — „Омскнерго“. Эта работа у нас ведется уже несколько лет. Мы обследовали большое количество омских СНТ, состояние сетей там, в основном, таково, что они несут угрозу жизни, здоровью и пожаробезопасности. Это связано с тем, что строительство объектов электроснабжения велось ненадлежащим образом, с отклонением от норм и проектов. На сегодня немало СНТ мы не смогли принять на обслуживание в силу большого количества отклонений от правил устройства и безопасности электроустановок», — посетовал энергетик.