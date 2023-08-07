«Россети Сибирь» настроены привести в надлежащий вид электросети омских СНТ

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
На встрече с журналистами, которая состоялась в конце июля, глава филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» Сергей Моденов рассказал о достижениях и планах электросетевой компании. В частности, речь зашла о пилотном проекте по реконструкции электросетей в садоводческом товариществе «Пластик», которое расположено рядом с селом Красная Горка в Дружинском сельском поселении Омского района, в 27 км от границы города по Тюкалинскому тракту. Соответствующие договоренности были достигнуты 19 июля между врио губернатора Омской области Виталием Хоценко и гендиректором «Россети Сибирь» Павлом Акилиным. Энергетик рассказал подробности о проекте и дальнейших планах в этом направлении.
«Власть и жители должны убедиться в наших намерениях, а мы должны убедиться в финансовой поддержке субъекта федерации. „Россети Сибирь“ взяли на себя обязательства привести в надлежащий вид электросети СНТ „Пластик“ как пилотный проект. Товарищество было выбрано произвольно, они одни из первых обратились к нам по вопросу передачи имущества, и часть его мы приняли — речь идет о линиях 10 КВт. При обследовании мы выдали замечания, которые СНТ должно устранить, чтобы была возможность их передать. Поскольку сейчас решение принято, этим будем заниматься мы. Есть понимание, что до 1 сентября мы эту работу выполним. Это реально, я лично сам туда выезжал, мы встречались с председателем», — рассказал Сергей Моденов.
Он подчеркнул, что понимание и поддержка со стороны самих собственников дачных участков необходима, чтобы эта работа была выполнена максимально быстро и с наименьшими затратами, в том числе нервными, для обеих сторон.
«Без отключения электроэнергии обойтись невозможно, но мы пришли к пониманию, что в субботу и воскресенье мы не будем проводить работы. В это время максимальное количество дачников находится на участках», — отметил Моденов.
По его словам, у коллег из Бурятии есть удачный опыт реконструкции сетей СНТ при полном взаимодействии с органами власти. Их пилотный проект стартовал чуть более года назад. Из республиканского бюджета было выделено порядка 56 млн рублей, чтобы «Бурятэнерго» приняло на обслуживание ряд СНТ и привело их в надлежащее состояние.
Однако Сергей Моденов считает, что модернизация дачных электросетей — долгоиграющая история.
«Эта работа многолетняя, может быть, понадобится даже десятилетие, учитывая количество у нас садоводческих товариществ. Достаточно у многих из них сети электроснабжения находятся в плачевном состоянии. Группа компаний „Россети“ уже длительное время занимается выявлением бесхозяйных электросетей и их консолидацией, не исключение и филиал ПАО „Россети Сибирь“ — „Омскнерго“. Эта работа у нас ведется уже несколько лет. Мы обследовали большое количество омских СНТ, состояние сетей там, в основном, таково, что они несут угрозу жизни, здоровью и пожаробезопасности. Это связано с тем, что строительство объектов электроснабжения велось ненадлежащим образом, с отклонением от норм и проектов. На сегодня немало СНТ мы не смогли принять на обслуживание в силу большого количества отклонений от правил устройства и безопасности электроустановок», — посетовал энергетик.
Пока что запущен пилотный проект с «Пластиком», но планы по реконструкции сетей омских СНТ — далеко идущие. Глава региона Виталий Хоценко дал соответствующее поручение министерству энергетики и ЖКК Омской области.
«Сроки по протоколу, если мне не изменяет память, середина августа. Нужно составить дорожную карту, перечислить приоритетные СНТ на 2024 и последующие годы с тем, чтобы определить план работ и объемы финансирования. Очень бы хотелось, чтобы совместными силами с правительством Омской области мы довели эту работу до конца», — сказал Сергей Моденов.
Директор филиала «Омскэнерго» рассказал, что в СНТ «Пластик» планируется заменить голый провод на самонесущий изолированный (СИП), который не только более надежен и прочен, но и позволяет исключить возможность хищения электроэнергии.
Еще одно направление работы — установка интеллектуальных систем учета электроэнергии. У каждого дачника будет свой лицевой счет, как и у самого СНТ как юрлица. Интеллектуальные системы позволяют контролировать перерасход потребления мощности и дистанционно отключать нарушителей или неплательщиков. В городе ими уже не удивить, но за его пределами такое современное оборудование есть только в некоторых районах.
«В Омской области мы уже используем интеллектуальные системы учета электроэнергии в ряде районов. Они недешевые. Поставщиков не так уж много. Один из производителей, с которыми мы работаем, — это наши земляки, НПО „Мир“. Вся эта работа проводится в рамках доведенных до филиалов тарифных источников, но они не безграничны. Действуют определенные правила, основы ценообразования при установлении тарифов, которые фиксируют предельную величину расходов на инвестиционную деятельность, к которой относится введение и установка интеллектуальных систем учета электроэнергии. Хотя они, безусловно, эффективны», — рассказал руководитель «Омскэнерго».
По словам Сергея Моденова, там, где установлены интеллектуальные системы, проще управлять процессами, контролировать хищение электроэнергии и даже технологические потери.
Если реализация пилотного проекта будет успешной, в регионе появится полноценная программа модернизации электросетей СНТ, и со временем качественная электроэнергия дойдет до всех дачников.