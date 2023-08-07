Пытался спасти отец. В Омской области утонул 20-летний парень

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Published Сегодня, 04:43
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Накануне, 6 августа, в Омской области случились сразу две трагедии на Иртыше. Один случай произошел в 11:30 рядом с селом Красная Горка. Там утонул 60-летний житель села Колосовка.
В 16:10 на территории поселка Николаевка утонул 20-летний житель городка Нефтяников. Молодой человек пришел к реке вместе с отцом. Мужчина пытался помочь сыну, но его не удалось спасти.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, тела погибших уже извлекли из воды. По факту случившегося полицейские и следователи проводят проверку.
Ранее Город55 писал о гибели на водоемах мальчика и девушки в Омской области. Оба пришли с компаниями друзей.