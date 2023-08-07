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Пытался спасти отец. В Омской области утонул 20-летний парень

7 августа 2023, 04:43
Фото: Город55
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В Омской области на глазах у отца утонул 20-летний парень

За сутки в регионе зарегистрировано два трагедии на воде.

Накануне, 6 августа, в Омской области случились сразу две трагедии на Иртыше. Один случай произошел в 11:30 рядом с селом Красная Горка. Там утонул 60-летний житель села Колосовка.

В 16:10 на территории поселка Николаевка утонул 20-летний житель городка Нефтяников. Молодой человек пришел к реке вместе с отцом. Мужчина пытался помочь сыну, но его не удалось спасти.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, тела погибших уже извлекли из воды. По факту случившегося полицейские и следователи проводят проверку.

Ранее Город55 писал о гибели на водоемах мальчика и девушки в Омской области. Оба пришли с компаниями друзей.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омская область#Река Иртыш#Смерть на водоемах#Смерть#Утонул
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