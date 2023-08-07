Пылало страшно. В омском селе Троицкое всю ночь тушили крупный пожар

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил строящиеся объекты, крышу и второй этаж жилого дома. Также дым шел из вагона-бытовки. По итогу сгорели части недостроенных домов на общей площади 260 кв м, была повреждена внутренняя отделка вагона-бытовки на площади 10 кв м, а также сгорела кровля с потолком, внутренней отделкой и домашними вещами на втором этаже жилого дома.