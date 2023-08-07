Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Изображение материала

Пылало страшно. В омском селе Троицкое всю ночь тушили крупный пожар

7 августа 2023, 04:04
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области всю ночь тушили крупный пожар в селе Троицкое

Возгорание случилось на территории строящихся домов.

Вчера поздно вечером, 6 августа, в Омском районе произошел крупный пожар. В селе Троицкое загорелись два одноэтажных строящихся дома, вагон-бытовка и двухэтажный жилой дом. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 23:26.

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил строящиеся объекты, крышу и второй этаж жилого дома. Также дым шел из вагона-бытовки. По итогу сгорели части недостроенных домов на общей площади 260 кв м, была повреждена внутренняя отделка вагона-бытовки на площади 10 кв м, а также сгорела кровля с потолком, внутренней отделкой и домашними вещами на втором этаже жилого дома.

Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

Общая площадь пожара составила 390 кв м. Сотрудники МЧС разобрали поврежденные конструкции. Только к 06:10 спасателям удалось ликвидировать последствия возгорания. Пока неизвестна причина пожара. Также специалистам предстоит оценить материальный ущерб.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на месте работали 30 человек, было задействовано семь пожарных машин.

Ранее Город55 писал о пожаре в доме на улице Гусарова. Восемь человек самостоятельно эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС, а трем понадобилась помощь спасателей. Пострадавших не было.

Из окна густой черный дым. В Омске на Гусарова случился пожар в четырехэтажке
Узнать подробнее
Череда неудач. На омской «Флоре» случился пожар
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Пожары#Пожар в частном доме
Подпишитесь
Медсестра в заложниках у заключенного, невероятные выбросы, День города в Омске
Вчера, 10:39
25 квадратов, бабушкин ремонт и дальние районы. Где в Омске продают дешевые квартиры
Сегодня, 05:22
Омские коммунальщики вывезли больше 40 тонн мусора с улиц после Дня города
Сегодня, 05:06
Адреналин, азарт, ярость. Как в День города прошел турнир по силовому экстриму
Сегодня, 02:30
Вы ожидали не такого: как в Омске прошел концерт шансона
Вчера, 13:29