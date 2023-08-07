Пылало страшно. В омском селе Троицкое всю ночь тушили крупный пожар

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Вчера поздно вечером, 6 августа, в Омском районе произошел крупный пожар. В селе Троицкое загорелись два одноэтажных строящихся дома, вагон-бытовка и двухэтажный жилой дом. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 23:26.
Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил строящиеся объекты, крышу и второй этаж жилого дома. Также дым шел из вагона-бытовки. По итогу сгорели части недостроенных домов на общей площади 260 кв м, была повреждена внутренняя отделка вагона-бытовки на площади 10 кв м, а также сгорела кровля с потолком, внутренней отделкой и домашними вещами на втором этаже жилого дома.
Общая площадь пожара составила 390 кв м. Сотрудники МЧС разобрали поврежденные конструкции. Только к 06:10 спасателям удалось ликвидировать последствия возгорания. Пока неизвестна причина пожара. Также специалистам предстоит оценить материальный ущерб.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на месте работали 30 человек, было задействовано семь пожарных машин.
Ранее Город55 писал о пожаре в доме на улице Гусарова. Восемь человек самостоятельно эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС, а трем понадобилась помощь спасателей. Пострадавших не было.