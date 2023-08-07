Путин наградил главного балетмейстера омского русского народного хора орденом Дружбы

Путин отметил вклад Зуфара Толбеева в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю творческую деятельность. Заслуженный артист России возглавил балетную группу омского хора в 2013 году. Ранее он руководил училищем искусств и художественных ремесел в Череповце.