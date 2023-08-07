Путин наградил главного балетмейстера омского русского народного хора орденом Дружбы

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Владимир Путин наградил главного балетмейстера омского русского народного хора Зуфара Толбеева орденом Дружбы. Соответствующий указ президент подписал 31 июля.
Путин отметил вклад Зуфара Толбеева в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю творческую деятельность. Заслуженный артист России возглавил балетную группу омского хора в 2013 году. Ранее он руководил училищем искусств и художественных ремесел в Череповце.
На минувшей неделе Владимир Путин также наградил худрука омской «Галерки» Владимира Витько Почетной грамотой президента России.