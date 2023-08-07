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Путин наградил главного балетмейстера омского русского народного хора орденом Дружбы

7 августа 2023, 07:07
Фото: Омская филармония
Толбеев возглавляет балетную группу омского хора с 2013 года
Президент отметил вклад Зуфара Толбеева в развитие отечественной культуры и искусства.

Владимир Путин наградил главного балетмейстера омского русского народного хора Зуфара Толбеева орденом Дружбы. Соответствующий указ президент подписал 31 июля.

Путин отметил вклад Зуфара Толбеева в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю творческую деятельность. Заслуженный артист России возглавил балетную группу омского хора в 2013 году. Ранее он руководил училищем искусств и художественных ремесел в Череповце.

На минувшей неделе Владимир Путин также наградил худрука омской «Галерки» Владимира Витько Почетной грамотой президента России.

Владимир Путин наградил худрука омской «Галерки»
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#Евгений Игишев#Балет#Хор#Филармония#Омская Филармония#Владимир Путин#Награда#Культура#Общество#Омск#Омская область
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