Продажи новых автомобилей в России за последнюю неделю выросли на исключительные 10%

Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
Modified Сегодня, 19:57
Updated Сегодня, 19:57
Согласно представленным данным, с 31 июля по 6 августа местные автодилеры успешно реализовали 28 295 новых легковых машин. Отмечается, что такой показатель является наивысшим с марта 2022 года, пишет Общественная служба новостей.
Значительный рост также отмечен в секторе продаж тяжелых (повышение на 14%) и легких коммерческих грузовиков (прирост на 24%), достигнув отметок в 3,8 тысячи и 2,03 тысячи единиц соответственно.
Данные за июль текущего года свидетельствуют о высоком спросе на новые легковые машины — продажи составили 95 564 штуки, что почти втрое больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Сведения также указывают на преобладание «АвтоВАЗа» с долей рынка в 28%, однако китайские автомобильные бренды занимают внушительные 52% автомобильного рынка.
Заслуживает внимания, что во второй месяц лета был зафиксирован новый рекорд импорта автомобилей в Россию. Внутренний рынок пополнился 80,3 тысячами новых легковых автомобилей, что является самым высоким показателем с 2021 года.