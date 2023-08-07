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Published Сегодня, 19:55

Modified Сегодня, 19:57

Updated Сегодня, 19:57

Продажи новых автомобилей в России за последнюю неделю выросли на исключительные 10%

7 августа 2023, 19:55
Отчетливо видно, что продажи новых автомобилей в России за недавнюю неделю увеличились на рекордные 10%. Информацию об этом сообщает портал Autonews.

Согласно представленным данным, с 31 июля по 6 августа местные автодилеры успешно реализовали 28 295 новых легковых машин. Отмечается, что такой показатель является наивысшим с марта 2022 года, пишет Общественная служба новостей.

Значительный рост также отмечен в секторе продаж тяжелых (повышение на 14%) и легких коммерческих грузовиков (прирост на 24%), достигнув отметок в 3,8 тысячи и 2,03 тысячи единиц соответственно.

Данные за июль текущего года свидетельствуют о высоком спросе на новые легковые машины — продажи составили 95 564 штуки, что почти втрое больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Сведения также указывают на преобладание «АвтоВАЗа» с долей рынка в 28%, однако китайские автомобильные бренды занимают внушительные 52% автомобильного рынка.

Заслуживает внимания, что во второй месяц лета был зафиксирован новый рекорд импорта автомобилей в Россию. Внутренний рынок пополнился 80,3 тысячами новых легковых автомобилей, что является самым высоким показателем с 2021 года.

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