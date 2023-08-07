Популярные имена для детей, кража у соседки и «Ночь кино». Омск сегодня

В правоохранительные органы с заявлением о квартирной краже обратилась 31-летняя омичка, инвалид второй группы. Выяснилось, что женщина приехала в поселок Крутая Горка в гости к бабушке. Там она познакомилась с соседями и пришла к ним в гости. Во время застолья потерпевшая уснула, а хозяин квартиры решил этим воспользоваться. Он взял у потерпевшей ключи от бабушкиной квартиры и вынес оттуда смартфон и три золотых кольца. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.