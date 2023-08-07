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Популярные имена для детей, кража у соседки и «Ночь кино». Омск сегодня

7 августа 2023, 14:42
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Асмо и Акрам. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена давали омичи детям

На информационном портале ЗАГСа опубликовали самые редкие и самые популярные имена, которые дают омичи новорожденным. Так, по состоянию на 7 августа, в 2023 году мальчиков чаще всего называли Михаилами (312 новорожденных), а девочек Аннами (269 новорожденных). Самыми редкими именами для девочек стали Асмо, Ариэлла, Карима, Ефросиния и Кармелита, а для мальчиков — Имир, Акрам, Файзулла, Ернар и Мухамад-Али.

Асмо и Акрам. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена давали омичи детям
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Новость №2. Вынес телефон и золото. Под Омском мужчина обокрал квартиру соседки

В правоохранительные органы с заявлением о квартирной краже обратилась 31-летняя омичка, инвалид второй группы. Выяснилось, что женщина приехала в поселок Крутая Горка в гости к бабушке. Там она познакомилась с соседями и пришла к ним в гости. Во время застолья потерпевшая уснула, а хозяин квартиры решил этим воспользоваться. Он взял у потерпевшей ключи от бабушкиной квартиры и вынес оттуда смартфон и три золотых кольца. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Новость №3. В Омской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино 2023»

Сегодня стало известно, что 26 августа на территории региона пройдет акция, в рамках которой по всей стране бесплатно покажут три самых кассовых российских фильма 2023 года. Такими в этом году стали: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Показы пройдут в кинотеатрах, домах культуры, музеях и парках.

В Омской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино 2023»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дети#Итоги дня
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